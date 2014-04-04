Общество

Отчеты и самоотчеты

По крайней мере, так должно быть и в теории, и на практике, однако, к великому сожалению, традиционные отчеты акимов перед населением все больше становятся заорганизованными, отчеты подменяются самоотчетами. Я побывал на одном из них, получил полное разочарование. И как позже выяснилось, жители тоже.

Два с половиной часа аким села и аким района отняли у себя и у тех, кто собрался в зале. Оба читали текст, боясь от него оторваться для открытого диалога с аудиторией, хотя давно существует практика публиковать доклады заранее в местных газетах, оба отчета были явно подготовлены в акиматовских отделах, ибо ораторы, наспех с ними познакомившись, запинались и путались в словах.

Впрочем, и на этот факт можно было закрыть глаза, списав его на волнение. Но то, что содержали доклады, убивает всякий оптимизм. Их плутоватая гладкость, отсутствие проблем и недостатков (самокритика вообще не прижилась в данных встречах), полное молчание о том, что сделано региональными госорганами за отчетный период по наказам населения, что предстоит сделать, никак не напоминало тот сценарий, о котором говорится в указе Президента.

Отсюда вывод – отчеты акимов, до сих пор имеющие ак­туальность, по вине отдельных лидеров исполнительной власти эту самую актуальность теряют. Когда дела подменяются словами, начинает падать градус доверия населения к «слугам народа».

Слава богу, похожая ситуация наблюдается не везде. Амбициозные, в хорошем смысле этого слова, акимы понимают: потеряют доверие населения – никакой статус высшего управленца не поможет.

Отчеты ради проформы – вот главная опасность, которая их все чаще посещает. В той отчетной встрече, о которой упоминалось выше, людям-то и высказаться по большому счету не дали. Очень уж было стыдно и неловко за президиум, откуда звучали ответы на волнующие население вопросы. Все они в основном сводились к словам: если изыщем возможность, поможем... При такой расплывчатой формулировке вряд ли кто-то и где-то изыщет ту самую возможность.

Хорошо помню первые отчеты. Залы гудели, акимы краснели и потели. однако консенсус обе стороны после оживленного и нервного диалога все-таки находили, до 50–60 жизненно важных вопросов приходилось власти решать в промежуточный период, чтобы на следующий год доложить электорату, что сделано.

Позже число постановочных вопросов на отчетных встречах заметно убавилось. Автобусное движение, установка телефонов, дороги, вода, рабочие места, перебои в получении социальных пособий – все эти и другие проблемы ушли в историю, еще раз показав и доказав огромную эффективность и результативность отчетов, инициированных Главой государства.

Еще один отчет прочно застрял в памяти. Аким района, приехав в аульный округ, только вышел к трибуне, как зал дружно стал аплодировать. Потом на сцену сельского клуба поднялся совет аксакалов, сделав от имени населения, можно сказать, сенсационнее заявление: «Доклад нам не нужен, вопросов к власти нет, наказы выполнены, поэтому проходите в зал, мы вас будем чествовать...»

Полтора часа длился концерт художественной самодеятельности, посвященный отчетной встрече. Таким образом выражалась адресная благодарность власти за заботу о людях. Кто-то может по этому поводу сказать: отчеты себя исчерпали, коль нет проблем.

Докладываю, проблемы есть и всегда будут, на то она и жизнь. И в нашем случае, естественно, они имели место, но решались, опережая их появление. Население – очень чуткий барометр, определяющий дееспособность власти. Аульчане, подготовив концерт, тем самым дали высокую оценку акиму района и его команде. Может быть, и авансом дали, но факт остается фактом.

Подобных отчетов в своей журналистской практике я больше не видел, а хотелось, зато все чаще встречаются, в том числе и на областном уровне, длинные и невыразительные самоотчеты без сучка и задоринки, сопровождающиеся в таком же победном духе заранее подготовленными выступлениями.

Вопросы же из зала простых граждан почему-то раздражают акимов, что можно увидеть невооруженным глазом. И очень обидно, когда на них не находится вразумительных ответов. Образно говоря, те, кто отчитываются, прячут голову в песок.

Я, например, из последней такой встречи, повторюсь, кроме разочарования, ничего не вынес. Прочитали акимы тексты отчетов и с плеч долой. Что сделано по итогам прошлогоднего разговора, кто отличился и кто провинился, что ожидает конкретный сельский округ в ближайшем будущем, как будут решаться вновь обозначенные проб­лемы – ни слова.

Оценку за свою работу ни сельский, ни районный аким так и не получили. Зачем тогда было собирать народ – непонятно. Зато наверх ушел бойкий рапорт: отчет прошел, проблемы взяты на карандаш. Поверьте, людям от подобных отчетов (читайте самоотчетов) ни жарко ни холодно. 

Кстати, их предыдущие наказы так и остались без ответа...

Александр КУЗЕННЫЙ,
Акмолинская область

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