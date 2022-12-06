Отчисление 6-летних малышей из детсада прокомментировали в Минпросвещения РК

В министерстве пояснили, что в законе об образовании в статье 30 указано, что дошкольное воспитание и обучение оказывается воспитанникам в возрасте от 1 года до поступления в школу.

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В Казахстане нет никаких законодательных норм для того, чтобы ребенка, которому исполнилось 6 лет, отчисляли из детского сада. Об этом заявили на аппаратном совещании Министерства просвещения РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава ведомства Асхат Аймагамбетов сообщил, что на прошлой неделе возник вопрос о том, что якобы детей, которым исполняется 6 лет, отчисляли из детского сада до официального выпуска группы.

"Никаких законодательных оснований на то, чтобы ребенка, которому исполнилось 6 лет, отчислили из детсада, нет. В законе об образовании в статье 30 указано, что дошкольное воспитание и обучение оказывается воспитанникам в возрасте от 1 года до поступления в школу. Эта норма отражена в трех приказах и госстандарте образования. Все нормы отрегулированы, поэтому оснований для отчисления 6-летних детей нет", - пояснила директор департамента дошкольного образования Наталья Жумадильдаева.

Она заявила, что информация о якобы таких фактах не соответствует действительности.

"Где-то появляется периодически информация, и если есть такие факты, обращайтесь в Министерство просвещения. Но на законодательном уровне четко закреплена норма о том, что ребенок не может быть отчислен, если условно ему 6 лет исполняется в январе. Он обязательно до августа, то есть, до освоения соответствующей программы находится в садике. По таким фактам, когда распространяется неподтвержденная информация, надо мгновенно сообщать. А если какие-то организации вразрез принятым нормам принимают такие решения, и это обнаружится, то там надо принимать жесткие меры", – заключила Жумадильдаева.