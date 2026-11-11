Отчисления недропользователей на науку предлагают распределять через открытый конкурс

В Курултае предложили усовершенствовать порядок использования обязательных отчислений недропользователей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Размер таких отчислений составляет 1% от затрат на добычу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу законодательного органа
Как отметил председатель Комитета по цифровизации, инновациям и науке Дархан Ахмедиев в ходе рассмотрения в Курултае отчета Высшей аудиторской палаты об итогах государственного аудита в сфере развития науки, эти средства должны направляться на исследования и технологии, необходимые промышленности и экономике страны. По данным Министерства финансов, за девять месяцев текущего года по этой линии поступило 4,5 млрд тенге.
Профильный Комитет предлагает предусмотреть раздельный учет этих средств и открытый конкурсный отбор проектов. Министерству науки и высшего образования совместно с Минфином рекомендовано определить организацию-оператора, ответственную за своевременное финансирование и мониторинг. При выборе оператора предлагается учитывать возможности действующих организаций и стоимость администрирования, чтобы не допустить дублирования функций.
Также предлагается обеспечить согласованную работу отраслевых министерств на всех этапах: от формирования технологического запроса до подтверждения результатов.
В качестве приоритетных направлений обозначены повышение эффективности добычи и переработки, ресурсосбережение, промышленная безопасность, экология и цифровизация производственных процессов.
Как отметил по итогу рассмотрения вопроса спикер Курултая Айбек Дадебай, закрепление особой роли образования, науки и инноваций как ключевых государственных приоритетов стало одной из важных новелл новой Конституции. Он подчеркнул, что сегодня наука рассматривается не как вспомогательная сфера. А как стратегический ресурс, прямо влияющий на будущее страны, ее экономический рост и конкурентоспособность.
– В Послании к народу Казахстана 28 октября Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что главной движущей силой современной эпохи являются знания, наука, инновации. Это особенно важно на данном этапе развития страны, – сказал спикер.
Айбек Дадебай отметил, что на заседании состоялось обстоятельное обсуждение вопроса эффективности финансирования научной сферы, по итогам которого депутаты разработали ряд рекомендаций.
– Правительству необходимо обеспечить качественное исполнение рекомендаций Высшей аудиторской палаты и предложений депутатов. Со своей стороны депутаты готовы совместно с Правительством и научным сообществом проработать вопросы совершенствования законодательства в сфере науки и механизмов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, – заявил он.