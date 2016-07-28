Отчисленных студентов-грантников хотять обязать возмещать затраты на обучение

Общество
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Ксения Воронина
Счетный комитет РК предлагает обязать студентов-грантников возмещать расходы на их обучение в случае отчисления за неуспеваемость, нарушение дисциплины или по собственному желанию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В течение 2015 года 366 студентов были отчислены за неуспеваемость. При этом на их обучение было затрачено 938,9 миллиона тенге. На законодательном уровне не регламентированы меры ответственности за возврат этих средств. Будут ли министерством приняты какие-то меры?" – обратилась к вице-министру образования РК член СК РК Айгуль Мухаметкарим в ходе заседания Счетного комитета, на котором рассматривались итоги государственного аудита управления активами в сфере высшего образования и использования средств республиканского бюджета, выделенных на финансирование высшего и послевузовского образования.

Новый вице-министр образования Бибигуль Асылова отметила, что законодательно данное требование не предусмотрено, но пообещала рассмотреть данный вопрос.

Глава Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин высказал мнение, что такая ответственность необходима, и Счетком внесет данную рекомендацию в постановление.

"У меня предложение по поводу отчисленных за неуспеваемость, нарушение дисциплины и по собственному желанию. На них только в прошлом году был затрачен почти миллиард тенге. Мы в постановляющей части даже запишем, что нужно разработать правила возмещения. Такой механизм разрабатывать надо, это у любого здравомыслящего человека сомнения не вызывает", – заключил он.

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