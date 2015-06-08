ОТЧИЙ ДОМ - ОЧАГ ОТЧИЗНЫ 501

Во многих регионах прошли областные туры Национального конкурса «Мерейлi отбасы», учрежденного распоряжением Главы государства Нурсултана Назарбаева в целях культивирования нравственных ценностей и позитивного образа семьи и брака, повышения статуса семьи. И тут же в редакцию начали приходить сообщения наших корреспондентов о том, какие семьи признаны победителями в регионах.

Сегодня мы публикуем первую подборку из таких новостей. Читать их радостно, потому что они вновь показывают, какие замечательные люди, умеющие и работать на славу, и лад в семье и обществе беречь, живут в нашей стране.



