Отдача гектара и рабочего места

549
Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
Совсем скоро в отдаленном селе Лепсинск завершится строительство школы-интерната олимпийского резерва. В ней будут обучать сельских ребят восточным единоборствам. Инвесторы проекта, уроженцы Алакольского района, намерены пригласить сюда сильнейших тренеров страны.
Лепсинск расположен в живописной местности в предгорьях Джунгарского Алатау, близ границы с Китаем. В связи с удаленностью села от крупных городов и транспорт­ных магистралей в свое время здесь произо­шел большой отток населения. Поселок уже хотели внести в перечень бесперспективных, однако благодаря инвестициям частных спонсоров он сегодня превратился в строительную площадку. Ведется ремонт поселковой дороги, помимо спорткомплекса, здесь планируется возведение 30 жилых домов, бани, мечети. Резко выросли цены на некогда заброшенное жилье: сейчас средняя стоимость одного дома превышает 2 млн тенге. Заметен демографический рост, в сельской школе открываются новые классы.
Как утверждают местные аксакалы, сильных, подающих надежды спортсменов в округе немало. Родом из этих мест чемпион мира по боксу Жанибек Алимханулы, три бронзовых призера мировых первенств, более десятка победителей чемпионатов Азии и республики. По словам известного самбиста Сержана Омарова, чистый горный воздух и прекрасные климатические условия Алакольского района помогают взращивать хороших атлетов, которые прославляют нашу страну на различных международных турнирах…
Еще в одном селе – Шынжылы – бизнесмены открыли крестьянское хозяйство, трудоустроив сразу 20 человек, или почти каждого десятого жителя аула. Сейчас на балансе племенного предприятия 8,5 тыс. голов КРС пород «ангус» и «герефорд», завезенных из Австралии. По всему периметру фермы площадью 2,5 тыс. га установлено электрическое ограждение, работающее на солнечной батарее.
Недавно в село прибыли опытные эксперты из канадской компании Trinity Livestock. Они изучают природно-климатические факторы региона, планируют внедрять новые технологии по заготовке кормов на зиму. По их оценкам, в Шынжылы имеются отличные перспективы для производства экологически чистой животноводческой продукции. Вскоре здесь начнется строительство откормочной площадки на 5 тыс. голов КРС. Фермеры планируют ежегодно заготавливать 10 тыс. тонн мяса для экспорта в страны Европы и Азии. Создание крупного крестьянского хозяйства позволило значительно улучшить жизнь сельчан…
Тем временем жители соседнего аула Жыланды регулярно потребляют кумыс, причем совершенно бесплатно. Те же предприниматели, что строят спортшколу в Лепсинске и развивают племенное хозяйство в Шынжылы, наладили здесь производство кобылье­го молока. Каждое утро целебный напиток привозят в сельскую мечеть, где любой желающий может утолить жажду кумысом. В Жыланды содержат около 20 кобыл. Заготавливают кумыс сами сельчане, за что получают заработную плату от спонсоров.
Как рассказывает местный житель Токтасын Балабаев, в результате остановилась продажа алкоголя на селе. В магазинах нет горячительных напитков, а вот бесплатного кумыса предостаточно. Наряду с этим для тех, кто отмечает безалкогольные свадьбы, именины и другие торжества, кумыс также предоставляется бесплатно.
В отдаленном горном селе за счет бизнесменов построены современные спортивные объекты, Дом культуры, детские игровые площадки. Так меценаты, вкладывая собственные средства в инфраструктуру родного края, приобщают молодежь к здоровому образу жизни, улучшают быт земляков.

Популярное

Все
Еще один частный футбольный клуб
Мировая популярность тогызкумалака
Промышленная группа из Казахстана запускает в США химический комплекс
Успех мергенов в Каире
Дроны на службе
На службе согласия и единства
Закон Республики Казахстан Об искусственном интеллекте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Фольклорных дел мастер
Бюро Сената
Астана – драйвер туристической отрасли
Дебютный гол Дастана и суперсейвы Темирлана
Идет борьба за лидерство
Когда дому требуется новое «пальто»
Работа над четвертым томом продолжается
От переквалификации – к стабильной занятости
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Чтобы отдых был комфортным
Получить путевку в жизнь
Отличный старт
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Молодежь созидает будущее
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Дело «Хуторских»: Хасана Касымбаева приговорили к 12 годам колонии
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]