Отдача гектара и рабочего места 549 Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Совсем скоро в отдаленном селе Лепсинск завершится строительство школы-интерната олимпийского резерва. В ней будут обучать сельских ребят восточным единоборствам. Инвесторы проекта, уроженцы Алакольского района, намерены пригласить сюда сильнейших тренеров страны.

Лепсинск расположен в живописной местности в предгорьях Джунгарского Алатау, близ границы с Китаем. В связи с удаленностью села от крупных городов и транспорт­ных магистралей в свое время здесь произо­шел большой отток населения. Поселок уже хотели внести в перечень бесперспективных, однако благодаря инвестициям частных спонсоров он сегодня превратился в строительную площадку. Ведется ремонт поселковой дороги, помимо спорткомплекса, здесь планируется возведение 30 жилых домов, бани, мечети. Резко выросли цены на некогда заброшенное жилье: сейчас средняя стоимость одного дома превышает 2 млн тенге. Заметен демографический рост, в сельской школе открываются новые классы.

Как утверждают местные аксакалы, сильных, подающих надежды спортсменов в округе немало. Родом из этих мест чемпион мира по боксу Жанибек Алимханулы, три бронзовых призера мировых первенств, более десятка победителей чемпионатов Азии и республики. По словам известного самбиста Сержана Омарова, чистый горный воздух и прекрасные климатические условия Алакольского района помогают взращивать хороших атлетов, которые прославляют нашу страну на различных международных турнирах…

Еще в одном селе – Шынжылы – бизнесмены открыли крестьянское хозяйство, трудоустроив сразу 20 человек, или почти каждого десятого жителя аула. Сейчас на балансе племенного предприятия 8,5 тыс. голов КРС пород «ангус» и «герефорд», завезенных из Австралии. По всему периметру фермы площадью 2,5 тыс. га установлено электрическое ограждение, работающее на солнечной батарее.

Недавно в село прибыли опытные эксперты из канадской компании Trinity Livestock. Они изучают природно-климатические факторы региона, планируют внедрять новые технологии по заготовке кормов на зиму. По их оценкам, в Шынжылы имеются отличные перспективы для производства экологически чистой животноводческой продукции. Вскоре здесь начнется строительство откормочной площадки на 5 тыс. голов КРС. Фермеры планируют ежегодно заготавливать 10 тыс. тонн мяса для экспорта в страны Европы и Азии. Создание крупного крестьянского хозяйства позволило значительно улучшить жизнь сельчан…

Тем временем жители соседнего аула Жыланды регулярно потребляют кумыс, причем совершенно бесплатно. Те же предприниматели, что строят спортшколу в Лепсинске и развивают племенное хозяйство в Шынжылы, наладили здесь производство кобылье­го молока. Каждое утро целебный напиток привозят в сельскую мечеть, где любой желающий может утолить жажду кумысом. В Жыланды содержат около 20 кобыл. Заготавливают кумыс сами сельчане, за что получают заработную плату от спонсоров.

Как рассказывает местный житель Токтасын Балабаев, в результате остановилась продажа алкоголя на селе. В магазинах нет горячительных напитков, а вот бесплатного кумыса предостаточно. Наряду с этим для тех, кто отмечает безалкогольные свадьбы, именины и другие торжества, кумыс также предоставляется бесплатно.

В отдаленном горном селе за счет бизнесменов построены современные спортивные объекты, Дом культуры, детские игровые площадки. Так меценаты, вкладывая собственные средства в инфраструктуру родного края, приобщают молодежь к здоровому образу жизни, улучшают быт земляков.