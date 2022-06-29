Фото: polisia.kz
Происшествия , Общество
Отдала мошенникам 10 млн тенге и свой дом 76-летняя жительница Костаная

В городе Костанае мошенники оставили женщину без денег и жилья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

76-летней пенсионерке позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками полиции. Неизвестный сказал, что у неё на счету имеются деньги, и мошенники хотят оформить на нее ипотеку.

«Они спросили, оформляла ли я ипотеку. А я в первые об этом слышу. Зачем мне ипотека, когда есть собственный дом? Незнакомец мне сказал, чтобы я проследовала в банк. Так я и сделала, поверив на слово. Еще и позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции, сообщил что со мной свяжется человек по имени Артур.

Через время позвонил этот парень и сказал, что он работает в финансовой полиции. Затем он сказал, что будет сотрудничать со мной по поводу моего депозита и будет говорить, что мне делать дальше, чтобы мошенники не сняли с моего депозита деньги», – рассказала пострадавшая женщина.

Жертва мошенников поэтапно следовала всем инструкциям, злоумышленники диктовали ей, что делать и что говорить. Пенсионерке нужно было снять со своего счета 10 млн тенге. На руки женщине выдали 6 млн тенге.

«Получив деньги, она позвонила лжесотруднику и сообщила о том, что деньги у неё. Затем он продиктовал ей адрес, куда она должна поехать, чтобы перевести деньги, что она и сделала. На следующий день пострадавшей снова позвонил этот же незнакомец и сказал, чтобы она снова проследовала в отделение банка и сняла оставшуюся сумму денег и перевела им через терминал», – рассказали в криминальной полиции.

Получив 10 млн тенге, мошенники на этом не остановились, придумали новую схему. Они сказали, что её дом выставлен на продажу мошенниками. Чтобы не остаться без жилья, ей необходимо в кратчайшие сроки самостоятельно продать свой дом без какого-либо торга. Сразу же нашелся первый потенциальный покупатель, которому она продала свой частный дом площадью 85 квадратов за 13 млн тенге. Деньги с крупной продажи она также перевела на счет мошенников.

Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Стоит отметить, что на сегодняшний день по Костанайской области зарегистрировано 574 интернет-мошенничеств.

Полицейские еще раз напоминают о необходимости быть бдительными, не отвечать на телефоны незнакомых лиц, не переводить деньги неизвестным людям.

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