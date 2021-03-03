Отдавшая сердце родному краю

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Михаил Тё, Жамбылская область

Чуть больше года назад местное творческое сообщество потеряло свою яркую представительницу, горячо любящую родной край. Вера Жуланова была участницей многих республиканских и областных выставок. Работы жамбылского живописца принимали участие в республиканской выставке «Окрыленная женщина», а ее кандидатура вошла в казахстанский сборник «Сто лучших женских лиц».

На вернисаже своими воспоминаниями о Вере Жулановой поделились друзья и коллеги – деятели культуры, музейные работники, мастера кисти – Фатима Тарази, Галина Шумилина, Елена Панина, Вера Майкович…

– После участия Веры Викторовны в 2014 году в археологических раскопках на территории городища Древний Тараз в качестве художника в ее творчестве стал наблюдаться уклон в сторону национального наследия, – отметила заместитель директора историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжанова. – Научный руководитель экспедиции Мадияр Елеуов высоко оценил мастерство художницы отображать археологические находки на бумаге. Свое тепло к священной аулиеатинской земле она отражала и на холстах. К примеру, появилась серия полотен, посвященных родной земле. Среди них – работа «Древний Тараз», представленная в экс­позиции. Хорошо известны ее картины «Священный дух предков», «Портрет Айши-биби», «Алтыбакан», «Мелодии времени», «Таразская танцовщица», «Кюй Таразу», «Караван». Некоторые экспонировались на международной выставке в Москве.

Веру Жуланову знали и как профессионального реставратора широкого профиля, которая почти четверть века проработала в Областном историко-крае­ведческом музее. Благодаря стараниям художницы обретали вторую жизнь древние артефакты, найденные археологами во время раскопок либо по воле случая обычными жителями на территории своих огородов или дворов.

– Через ее бережные руки прошли поврежденные временем медные и бронзовые монеты, керамические кувшины и тарелки, светильники и вазы, оссуарии и хумы, каменные изваяния и изделия из кожи и дерева, старые картины и многое другое, – рассказала заместитель директора историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Анна Крокошева. – Ею было отреставрировано свыше тысячи археологических и живописных музейных экспонатов. Часть из них представлена на выставке.

Посетители сразу обращают внимание на керамические изделия. Они позволяют проследить работу настоящего мастера по восстановлению артефактов. Некоторые Вера Жуланова собирала буквально по крупицам, сос­тавляя в целое, словно пазлы, расколотые кусочки. Глядя на предметы старины, поражаешься, насколько трудоемка, ответственна и скрупулезна работа реставратора.

Важно не только любить историю, но и обладать недюжинным терпением и хорошо знать свойства материалов и веществ, чтобы не нанести артефактам еще большего вреда. Ее скромный рабочий кабинет был похож на средневековую лабораторию алхимика, где проводились различные опыты с глиной, камнем, войлоком, металлами, красками и клеем, благодаря чему возрож­дались старинные предметы.

Помнится, как Вера Викторовна с гордостью рассказывала, что ей довелось вернуть жизнь разбитой вдребезги вазе, некогда подаренной легендарному полководцу Панфиловской дивизии Бауыржану Момышулы. На это потребовалось почти 2 года!

На представленных архивных фотографиях можно увидеть фрагменты рабочего процесса и довольного результатами специалиста. Снимки отражают ее живой интерес к реставрационной работе, теплые взаимоотношения художницы с коллегами, общение с подрастающим поколением во время мастер-классов и экскурсий.

Запомнились на выставке и инсталляции в виде барашков и верблюжат, изготовленные и мастерски декорированные Верой Жулановой в казахском национальном стиле. Они полюбились туристам и жителям столицы, которые могли видеть их в сквере напротив «Хан Шатыра» во время Международной выставки «ЭКСПО-2017».

В экспозиции разместились дипломы, грамоты и сертификаты жамбылского реставратора. Один из них указывает на ее высокое звание – заслуженного художника Международной ассоциации народов мира, присвоенное в 1999 году.

Вера Жуланова о своей профессии всегда говорила, что она ей нравится тем, что не похожа на другие. «Само понятие «реставрация» не значит, что из найденных вещей нужно сделать новую, главное – придать ей эстетический вид, приближенный к первоначальному, – считала художница. – Тогда посетители музея смогут по достоинству оценить красоту и мастерство ее изготовителя».

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