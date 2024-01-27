Отделение для реабилитации онкобольных открыли в Актобе

Здесь смогут восстанавливать здоровье не только жители Актюбинской области, но и других областей западного Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: QOGAM-MEDIA.KZ

Отделение оснащено новейшим оборудованием, специалисты прошли подготовку в Москве и Алматы, сообщает Qogam-media.kz.

«При онкозаболеваниях проводятся объемные операции, большедозная химиотерапия, лучевая терапия, организм слабеет, нарушаются различные функции, чтобы их восстановить, важна реабилитация. Пациенты смогут проходить ее в новом отделении», - рассказал ректор Западно-Казахстанского медуниверситета Асет Калиев.

Всего в Актюбинской области 8827 онкобольных. Самые распространенные онкозаболевания среди жителей - рак молочной железы, легкого, желудка, прямой кишки и кожи. Численность больных растет, но все больше их выявляют на ранней стадии, что положительно сказывается на результатах лечения.

«Но после операций, других видов лечения важна реабилитация. Этого не хватало нашим пациентам. Теперь они смогут ее пройти в новом отдалении. Здесь самое современное оборудование. Их покупку финансировал фонд «Самрук-Казына Траст», стоит оно 251 млн тенге», - говорит координатор онкослужбы медцентра Западно-Казахстанского медицинского университета Олжас Уразаев.

В открытом отделении 20 мест. Здесь работают специалисты ЛФК, психолог, три врача, в их числе онколог.

«В западных странах есть центры реабилитации онкобольных, у нас их не было, хотя необходимость назрела давно. После лечения важно помочь пациентам восстановиться. Некоторым после операции сложно ходить. В отделении реабилитации для таких есть специальные аппараты, которые помогают разрабатывать суставы. Есть тренажеры для улучшения мышечного тонуса, аппарат магнитотерапии – после сеансов на нем быстрее идет заживление тканей», - говорит врач.

В год в медцентре Западно-Казахстанского медуниверситета смогут пройти реабилитацию 1,2-1,5 тыс. человек.