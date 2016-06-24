​Отдельные нормы приостановлены

Документ разработан во исполнение Указа Президента РК от 6 мая 2016 года № 248 «О введении моратория на применение отдельных норм земельного законодательства». Основной целью закона является приостановление до 31 декабря 2016 года действия отдельных норм Земельного кодекса, регулирующих вопросы предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения в землепользование (аренду). Также до 31 декаб­ря 2016 года будет приостановлено введение в действие Закона от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс».

В ходе обсуждения документа сенатор Бырганым Айтимова, отметив важность законопроекта, между тем задалась вопросом о том, что будет пос­ле вступления закона в силу, каковы дальнейшие шаги госор­ганов в этом направлении?

– С 90-го года шесть раз в этот неоднозначный Земельный кодекс вносились изменения. С учетом того, что вы постоянно участвуете в работе комиссии, которая создана по указу Президента, там абсолютно противоречивые есть предложения. Какую позицию занимает ваше ведомство и в каком направлении мы будет работать по предполагаемому законопроекту, который вы внесете? – задала воп­рос сенатор.

По словам вице-министра сельского хозяйства Ерлана Нысанбаева, к этому моменту проведены три заседания комиссии по земельным реформам, а также две выездные встречи с населением в Акмолинской и Алматинской областях, порядка 10 тыс. воп­росов и предложений на эту тему поступили в специально созданный колл-центр. Однако единого мнения о том, каким должен быть Земельный кодекс, констатировал вице-министр, пока нет.

– Решение будет принято, лишь когда комиссия завершит свою работу. Говорить о какой-то выработанной позиции Министерства сельского хозяйства рано, у нас еще время есть, мы до конца июля будем посещать регионы и общаться с народом, и только после этого можно будет четко обозначить какой-то компромиссный вариант по тем или иным спорным вопросам, – сказал он.

В ответ спикер К. Токаев высказал мнение о том, что в этом вопросе спешка – не лучший советчик.

Также согласно повестке, рассмотрев представление председателя Сената, депутаты верх­ней палаты назначили Нурлана Нуржанова на долж­ность члена Счетного комитета по контро­лю за исполнением республиканского бюджета.

Сенаторы ратифицировали Протокол о присоединении Армении к Соглашению о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза. Протокол предполагает участие Армении в общем рынке лекарственных средств, принятие единых правил и требований регулирования обращения лекарственных средств, обеспечение единства обязательных требований к безо­пасности, эффективности и качеству лекарственных средств на территориях государств-членов и их соблюдения, гармонизацию законодательства государств-членов в области контроля в сфере обращения лекарственных средств, совершенствование единых подходов к соз­данию системы обеспечения их качества.

Ратифицирован также Протокол о присоединении Армении к Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС. Документ предусмат­ривает участие Республики Армения в общем рынке медицинских изделий, принятие единых правил и требований регулирования обращения медицинских изделий, обеспечение единства обязательных требований к безо­пасности, эффективности и качеству медицинских изделий на территориях государств-членов и их соблюдения, а также гармонизацию законодательства государств-членов в области контроля в сфере их обращения.

Сенаторы также ратифицировали Соглашение о порядке соз­дания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств. Документ, подписанный 16 октября 2015 года в Бурабае, определяет основные задачи совместных следственно-оперативных групп, порядок их создания, процедуры включения и выхода из них национальных следственно-оперативных групп, а также порядок взаимодействия при проведении процессуальных действий или оперативно-розыскных мероприятий на территории государств – участников СНГ.