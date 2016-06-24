​Отдельные нормы приостановлены

Свежий выпуск
549
Лаура ТУСУПБЕКОВА

Документ разработан во исполнение Указа Президента РК от 6 мая 2016 года № 248 «О введении моратория на применение отдельных норм земельного законодательства». Основной целью закона является приостановление до 31 декабря 2016 года действия отдельных норм Земельного кодекса, регулирующих вопросы предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения в землепользование (аренду). Также до 31 декаб­ря 2016 года будет приостановлено введение в действие Закона от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс».

В ходе обсуждения документа сенатор Бырганым Айтимова, отметив важность законопроекта, между тем задалась вопросом о том, что будет пос­ле вступления закона в силу, каковы дальнейшие шаги госор­ганов в этом направлении?

– С 90-го года шесть раз в этот неоднозначный Земельный кодекс вносились изменения. С учетом того, что вы постоянно участвуете в работе комиссии, которая создана по указу Президента, там абсолютно противоречивые есть предложения. Какую позицию занимает ваше ведомство и в каком направлении мы будет работать по предполагаемому законопроекту, который вы внесете? – задала воп­рос сенатор.

По словам вице-министра сельского хозяйства Ерлана Нысанбаева, к этому моменту проведены три заседания комиссии по земельным реформам, а также две выездные встречи с населением в Акмолинской и Алматинской областях, порядка 10 тыс. воп­росов и предложений на эту тему поступили в специально созданный колл-центр. Однако единого мнения о том, каким должен быть Земельный кодекс, констатировал вице-министр, пока нет.

– Решение будет принято, лишь когда комиссия завершит свою работу. Говорить о какой-то выработанной позиции Министерства сельского хозяйства рано, у нас еще время есть, мы до конца июля будем посещать регионы и общаться с народом, и только после этого можно будет четко обозначить какой-то компромиссный вариант по тем или иным спорным вопросам, – сказал он.

В ответ спикер К. Токаев высказал мнение о том, что в этом вопросе спешка – не лучший советчик.

Также согласно повестке, рассмотрев представление председателя Сената, депутаты верх­ней палаты назначили Нурлана Нуржанова на долж­ность члена Счетного комитета по контро­лю за исполнением республиканского бюджета.

Сенаторы ратифицировали Протокол о присоединении Армении к Соглашению о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза. Протокол предполагает участие Армении в общем рынке лекарственных средств, принятие единых правил и требований регулирования обращения лекарственных средств, обеспечение единства обязательных требований к безо­пасности, эффективности и качеству лекарственных средств на территориях государств-членов и их соблюдения, гармонизацию законодательства государств-членов в области контроля в сфере обращения лекарственных средств, совершенствование единых подходов к соз­данию системы обеспечения их качества.

Ратифицирован также Протокол о присоединении Армении к Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС. Документ предусмат­ривает участие Республики Армения в общем рынке медицинских изделий, принятие единых правил и требований регулирования обращения медицинских изделий, обеспечение единства обязательных требований к безо­пасности, эффективности и качеству медицинских изделий на территориях государств-членов и их соблюдения, а также гармонизацию законодательства государств-членов в области контроля в сфере их обращения.

Сенаторы также ратифицировали Соглашение о порядке соз­дания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств. Документ, подписанный 16 октября 2015 года в Бурабае, определяет основные задачи совместных следственно-оперативных групп, порядок их создания, процедуры включения и выхода из них национальных следственно-оперативных групп, а также порядок взаимодействия при проведении процессуальных действий или оперативно-розыскных мероприятий на территории государств – участников СНГ.

Популярное

Все
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
Далеко не все представители агробизнеса согласны с новыми правилами субсидирования, разработанными отраслевым министерством
Торговали рогами и получили по рогам
На минувшей неделе восемь казахстанских клубов провели первые поединки в рамках розыгрыша 1⁄4 финала второго по значимости футбольного трофея республики
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
Очередной триумф Елены
Автовоз с новыми Tesla перевернулся на перевале в Жетысу (видео)
Подростка искали ночью в реке в Атырау
Историческое достижение: Казахстан досрочно сохранил прописку в элите мирового хоккея
Пока не клюнет… «газовый петух»?
"Люди месяцами без воды": Смаилов раскритиковал долгострои по водоснабжению
Газета, духовность и молодежь
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан
Двери в историю
Как проверить историю автомобиля
Под знаком Мастера
Елена Рыбакина официально стала четвертой ракеткой мира
Искусственный интеллект: риски и преимущества
Список финансовых пирамид опубликовало АФМ
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Дело о спецЦОНах передано в суд
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Первый в этом году выезд механизаторов ТОО «Зеренда-Астық» на весеннюю обработку поля оказался омрачен стычкой с собственниками земельных паев, не позволившими трактору заехать на пашню
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
Несколько дней пожарные тушили очередное возгорание на мусорном полигоне, закрытом по решению суда
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
Смаилов сделал замечание Куантырову и объявил выговор Дарбаеву
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной цене под видом горючего европейского качества
За неосвоение 6 млрд тенге наказаны чиновники Карагандинской области
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Пять новаций Социального кодекса
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая

Читайте также

Когда точность важна
Искусственный интеллект: риски и преимущества
Больше чистоты, больше зелени
А что, если?..

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]