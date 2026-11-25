В Казахстане насчитывается более тысячи минеральных источников, около 600 из которых обладают доказанными лечебными свойствами. Как использовать этот природный потенциал, сделать санаторное лечение доступнее для граждан, повысить качество услуг и привлечь инвестиции в отечественные санаторно-курортные учреждения, обсудили на площадке партии «Әділет», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: пресс-служба «Әділет»

В заседании проектного офиса партии по развитию человеческого капитала, социальной поддержке и молодежной политике приняли участие депутаты Курултая, представители профильных министерств, научного сообщества и бизнеса.

Вопросы развития санаторно-курортной отрасли партия «Әділет» поднимала еще летом в ходе предвыборной кампании. Тогда в Бурабайском районе Акмолинской области представители партии встретились с работниками сферы туризма и санаторно-курортного лечения, обсудили перспективы развития отрасли и возможности для местного бизнеса. В частности, предвыборная программа партии предусматривает поддержку агротуризма, семейных гостиниц, ремесленных мастерских и местных производителей. Такой подход позволит создавать рабочие места в селах, развивать малый бизнес и предлагать туристам новые маршруты, связанные с природой, культурой и традициями регионов.

Сегодня в рамках реализации предвыборной программы депутаты изучают, какие изменения в законодательстве необходимы для развития санаторно-курортной отрасли.

Открывая встречу, заместитель председателя партии «Әділет» Ержан Жилкибаев отметил, что санатории играют важную роль не только в развитии внутреннего туризма, но и в профилактике заболеваний, восстановлении здоровья граждан и экономике регионов. По его словам, сегодня в Казахстане зарегистрировано 333 организации санаторно-курортной сферы, 86% из которых - частные. При этом потенциал для развития отрасли есть практически во всех регионах страны.

«Доступность санаторного лечения для всех категорий граждан — важное условие укрепления здоровья нации и обеспечения социальной справедливости. Для этого необходимо обновлять инфраструктуру и медицинское оборудование санаториев, расширять возможности для лечения граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и привлекать частные инвестиции. Вместе с тем развитие санаторно-курортной отрасли должно идти рука об руку с сохранением уникальных природных комплексов, созданием экопарков и бережным использованием природных лечебных ресурсов», - подчеркнул он.

Одним из главных вопросов встречи стала возможность разработки отдельного закона о санаторно-курортном лечении. Как сообщила депутат Курултая Шолпан Каринова, к изучению этой темы уже подключились депутаты четырех профильных комитетов. Совместно с министерствами, акиматами и экспертами им предстоит определить, какие законодательные изменения необходимы для дальнейшего развития отрасли.

«По мнению экспертов, речь может идти о подготовке отдельного законопроекта и сопутствующих поправок, затрагивающих вопросы природных зон, недр и лечебных вод», - отметила депутат.

В свою очередь, вице-министр здравоохранения Манас Рамазанов предложил разделить в законодательстве понятия медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Если реабилитация помогает человеку восстановиться после тяжелых заболеваний, травм и операций, то санаторное лечение направлено в том числе на профилактику заболеваний и укрепление здоровья.

В Минздраве также предложили разработать отдельный стандарт санаторно-курортного лечения и создать единую базу природных лечебных ресурсов Казахстана с информацией об их составе, свойствах и медицинских показаниях.

Отдельное внимание участники встречи уделили доступности санаторного лечения для граждан. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, к 1 октября 2026 года в стране выдали более 151 тысячи путевок, свыше 103 тысяч человек уже прошли лечение. Детям с особыми потребностями предоставили 26 тысяч путевок. Как сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Айнур Абдырахманова, сегодня граждане могут самостоятельно выбирать санаторий через Портал социальных услуг, на котором зарегистрированы 146 поставщиков.

Развитие санаториев также открывает дополнительные возможности для внутреннего туризма. По данным Министерства туризма и спорта, в 2023 году казахстанские санатории приняли более 413 тысяч человек, что на 9% больше, чем годом ранее.

Председатель Комитета индустрии туризма Нурбол Байжанов предложил обновить информацию о действующих санаториях, создать более удобные условия для инвесторов и развивать оздоровительный туризм, который позволит принимать отдыхающих круглый год.

Еще одним направлением работы может стать развитие специализированных санаториев, где программы лечения будут учитывать конкретные заболевания и свойства местных природных ресурсов. О таких возможностях рассказала директор НИИ курортологии и медицинской реабилитации Саягуль Каиргельдина.

Обсудили на встрече и подготовку специалистов для отрасли. Сегодня 281 колледж Казахстана готовит кадры в сфере туризма и гостеприимства. Министерство просвещения готово рассматривать заявки санаториев на обучение необходимых им специалистов, в том числе с последующим трудоустройством.

Кроме того, участникам представили отечественную цифровую платформу «e-Шипажай», которая позволяет вести учет пациентов и отслеживать финансирование санаторного лечения. Разработку уже протестировали в санатории «Бурабай» на 515 пациентах без привлечения бюджетных средств.

В завершение депутат Курултая Нуржан Ниязалиев предложил рассмотреть возможность разработки национальной концепции развития санаторно-курортной отрасли, которая объединит вопросы здравоохранения, туризма, инвестиций и сохранения природных лечебных ресурсов.

По итогам встречи проектный офис партии «Әділет» совместно с депутатами Курултая подготовит предложения для дальнейшей работы депутатов совместно с профильными министерствами и экспертами.