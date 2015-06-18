Отдых – дело серьезное 493 Максут ИРЖАНОВ

Видимо, поэтому в прошедшие выходные легче было найти свободные места в домах отдыха, отелях и частном секторе. Обычно сезон начинается здесь с 20 июня, и непривычно ранняя теплая погода застала устроителей отдыха немного врасплох. Еще не были установлены некоторые павильоны, игротеки, кое-где не скошена трава на газонах и территориях частных домов, которые сдаются отдыхающим. А вот цены на жилье оказались чуть ниже, чем это бывает в разгар сезона – от 12 до 20 тыс. в сутки, в зависимости от отдаленности от озера. Правда, проживание в коттеджах, конечно, дороже.

Зато большая часть берега озера Боровое уже оказалась в руках арендаторов, и территория платных пляжей значительно увеличилась.

Понятна цена входа на платный пляж в 500 тенге, где к услугам отдыхающих лодки, катамараны, лежаки, надувные матрасы и прочее. Но поразила картина, когда молодой человек сидит у входа на огороженную у пустого берега территорию и требует те же 500 тенге за вход. Что еще поразительней – находились люди, которые платили: лишь бы было место под солнцем. Правда, после обеда парня этого и бумажного объявления «Вход 500 тенге» уже не было. Видимо, «наварился» и исчез.

На бесплатном пляже молодая чета бойко раздавала платные катамараны и надувные матрасы. Оказалось, что молодые люди выкупили небольшую площадь (50 кв. м) за полмиллиона тенге и организовали свой бизнес. Затраты за сезон, по их мнению, не только окупятся, но и должны принести прибыль. И таких молодых предпринимателей в Боровом уже немало.

Вода в озере была просто великолепная. Взрослые и особенно дети не хотели выходить из нее и часами наслаждались долгожданным летом. Кроме водных атрибутов к услугам отдыхающих были велосипеды, катания на квадрациклах, автобусные экскурсии по живописным местам вокруг озера Боровое, рыбалка и многое другое. Убедились, что не зря Боровое называют жемчужиной Казахстана. Сейчас там красиво и дышится легко, полной грудью.

Неполные двое суток позволили нам на короткое время забыть о домашних и трудовых проблемах. Устав от отдыха, с хорошим настроением вернулись в столицу, чтобы наутро вновь погрузиться в рабочую атмосферу.



