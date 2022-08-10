Отдых на Алаколе. Область Жетысу

Отдых на Алаколе

Сколько и как бы ни ругали озеро Алаколь за недостроенную трассу республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск, взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ушарала, многие другие нерешенные вопросы с инфраструктурой побережья, оно остается одним из любимых мест отдыха казахстанцев и гостей из ближнего зарубежья.

Если честно, все эти инфраструктурные изъяны забываются, как только ты оказываешься на берегу долгожданного озера и ныряешь в его целебные воды.

Особенно великолепно озеро ранним утром с четырех часов или поздней ночью, когда вдали светятся огни туристических зон, а ты здесь, наедине с Его Величеством Алаколем. В такие минуты даже скептик превращается в мало-мальского поэта, чтобы возвышенными словами описать свои незабываемые ощущения. Озерный простор сливается с небом, и слышен только шум волн, разбивающихся о берег.

Но с рассветом романтика сменяется реальной жизнью. С утра отдыхающие после сна и завтрака вереницей идут к озеру. Семьями и поодиночке, молодежь и старики, женщины, мужчины в один какой-то миг превращают побережье в невообразимо пеструю картину.

Кто бывает на Алаколе постоянно, тот хорошо знает побережье, села Акши и Коктума – самые туристические села нашей области.

Владельцы зон отдыха, жители района, аульчане, студенты и школьники, даже предприимчивые граждане из южного мегаполиса ждут с большим нетерпением открытия нового туристского сезона.

Для всех это возможность заработать на несколько месяцев вперед, поправить свое материальное положение. Кто-то по опыту прошлых лет приезжает поваром, горничными, кто-то просто закупает кукурузу и весь сезон продает ее горячей на берегу. Торгуют здесь всем и все, в основном семьями. Для многих жителей Алакольского района – это четко поставленный многолетний бизнес. Студенты зарабатывают себе на учебу, ученики – на школу, мамы и папы – на уголь, продукты. Все они вместе – мальчишки с огромными коробками, пожилые женщины с копченой, жареной, вяленой рыбкой, как и катамараны и катера, дорисовывают и дополняют колоритный пейзаж отдыха на озере.

Местные жители предлагают здесь все, что можно продать туристам, начиная от аренды лежаков и зонтиков, до посещения «сакской бани». Предприимчивые молодые люди ставят прямо на берегу палатку со встроенной внутри печью, топят дровами, согревают до нужной температуры и, пожалуйста, идите, грейтесь. Пятнадцать минут за тысячу тенге на человека. Причем в прошлом году было только пятьсот, да за детей можно было поторговаться. «Апай, вы что, доллар же вырос, продукты подорожали, нет, не могу, дайте хотя бы 800 тенге», – говорят парни, хотя мне непонятно, как рост доллара по отношению к тенге повлиял на стоимость палатки, пролежавшей в сарае всю зиму, и по всему виду, служившей хозяевам уже не первый год. Но часто обыкновенный турист неприхотлив, и за неделю или десять дней он не раз и не два сходит в баньку, купит и рыбу, и кукурузу, и мороженое, – ассортимент местных удовольствий не особо широк, но проверен временем. Выдержал бы кошелек. К концу отдыха денег обычно уже не остается, поэтому граждане заранее покупают билеты на обратный путь, хоть на поезд, хоть на автобус, или же оставляют деньги на такси.

Большинство казахстанцев приезжают на поезде, но самые смелые и решительные едут на собственной машине. Кто-то привозит палатку, лодку и удочки для неспешного рыбацкого отдыха, уезжает подальше от мест массового скопления, а кто-то просто берет семью и, пользуясь горячей порой, мчится к пестрому озеру в самую гущу отдыхающих.

Мне удалось поговорить в Акши с талдыкорганцем Мадияром Байсмаковым. Как рассказал мой земляк, дорога до Алаколя требует невероятного терпения.

– Вы же видели сами, какая дорога на Алаколь! Об окончании ремонта только мечтаем. Может, на следующий год повезет до­ехать с комфортом, но точно не в нынешнем сезоне. По республиканской трассе Алматы – Усть-Каменогорск еще много недостроенных участков. Среди них самый сложный между населенными пунктами Кольбай и Уйгентас. Строят дорогу внутри сел Кызылагаш, Сагабуйен, от села Тарас до объездной сарканской дороги. Не достроены мосты в Сагабуйене и при выезде из Жансугурово. Словом, работы у дорожных строителей еще непочатый край. Это и останавливает многих от поездки на озеро. Сейчас легче отдохнуть за границей, честно. Вот приеду, и надо будет ставить машину на ремонт, – рассказал Мадияр.

Но даже в этих условиях туристический сезон идет успешно. Он в самом разгаре. Если обратиться к статистике, то год назад на Алаколе отдохнули почти полтора миллиона человек. Это в два раза больше, чем в 2020 году. Думаю, и в этом сезоне число отдыхающих превысит миллион.

Перспективы отдыха на озере подчеркивает открытие новых гостиничных комплексов, зон отдыха. Например, до 2025 года планируется начало крупного проекта по строительству зоны отдыха «Феникс» в поселке Акши. Прогнозная сумма инвестиций – 10 млрд тенге. Всего число объек­тов туризма выросло с 264 до 278 по сравнению с 2020 годом. Соответственно, увеличены объе­мы предоставленных услуг.

Одним из важнейших вопросов остается обеспечение безопасности туристов как на воде, так и на суше. Во время купального сезона усилена работа противопожарной службы. В селе Акши создан отряд региональной спаса­тельной службы департамента по чрезвычайным ситуациям. В его распоряжении современное водолазное оборудование, моторные лодки. В полной готовности два подразделения пожарных. В селе Коктума действует пост для первоначального тушения пожара. Имеется специальная лодка с мотопомпой для подачи воды непосредственно от озера. На будущее планируется открытие постоянного пожарного отделения в селе Акши.

Ежедневно патрулируется береговая линия с воды, каждые выходные сотрудники ЧС проводят профилактические беседы по соблюдению отдыхающими правил поведения на воде, родительской ответственности. Со всеми руководителями баз отдыха проведен инструктаж на случай чрезвычайной ситуации, вручены рекомендательные письма по соблюдению мер пожарной безопасности в зданиях. В связи с действием моратория сот­рудники ЧС не проверяют зоны отдыха, но в любом случае держат ситуацию под контролем.

Ко всем действующим базам отдыха обеспечен проезд спе­циального транспорта, как скорой помощи, так и пожарных машин. На сегодняшний день завершено строительство дорог от села Акши к зонам отдыха, расположенным на побережье. Их общая протяженность составила почти 24 километра.

Для медицинского обслуживания населения в районе работают пять бригад скорой помощи, одна из которых постоянно дежурит в Акши. За два месяца они приняли более 800 вызовов, провели одну успешную реанимацию.

На начало июля на туристском рынке Алакольского района работали пять туроператоров, один из которых осуществлял деятельность в соответствии с соглашением между Правительством РК и Правительством КНР об однодневных безвизовых групповых туристических поездках.