​Отдых на берегу Каспия

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Асель КАНШИРОВА, Мангистауская область
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По разработанной концепции освоения территории на 5 га уже возведены гостиница, мотели, завершается работа над хостелом. В строительстве четырехзвездочного отеля участвует государство. Через фонд «Даму» была открыта двухэтапная кредитная линия в размере почти 650 млн тенге. Сейчас комплекс рассчитан на финансовые возможности всех слоев населения.

Проект, как считает коммерческий директор туристического комплекса Асель Абдыкаримова, имеет большое социальное значение для развития внутреннего туризма. Осуществляется он при поддержке со стороны государства. Сфера туризма в Мангистауской области имеет хорошие перспективы. Это не быстрый бизнес, но он себя окупает. По ее словам, курорт пользуется большим спросом среди местного населения. Много гостей приезжает из других городов Казахстана, стран ближнего зарубежья.

Новый масштабный проект в пригороде Актау станет одним из самых крупных санаторно-гостиничных комплексов в РК. Здесь будут осуществляться лечебно-оздоровительные и косметологические процедуры. Удобен курорт и для семейного отдыха. С появлением нового санатория постоянной работой будут обеспечены около 200 местных жителей.

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