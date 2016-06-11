​Отдых с пользой

Начало этой радостной для детей поры ознаменовалось в областном центре торжественным открытием пришкольного лагеря СОШ № 16 и юрточного поликультурного «Бірлік» на площади Дома дружбы, где были установлены юрты, в которых юных павлодарцев встречали представители этнокультурных объединений и преподаватели Школы национального возрождения.

В одной из юрт детей учили делать из цветной бумаги цветы, в другой проходил конкурс на знание народных пословиц, в третьей предлагалось поучаствовать в интересном соревновании... А возле самого Дома дружбы был организован концерт творческих коллективов Школы национального возрождения. «Бірлік» – передвижной лагерь, поэтому до середины июня он будет перемещаться по микрорайонам города и районам области.

Всего же в дни каникул планируется охватить организованным отдыхом и оздоровлением 75,7 тыс. школьников, занятостью – 12,4 тыс., или 98,9% от общего числа учащихся до 10-го класса. В ходе летней кампании, как доложила на расширенном совещании в облакимате руководитель регионального управления образования Бахыт Бексеитова, планируется открытие 741 лагеря, в том числе 345 пришкольных, 376 профильных, десяти загородных, шести юрточных и четырех выездных.

В первоочередном порядке путевками обеспечены сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также детишки из малообеспеченных и многодетных семей. Планируется отдых таких детей в учебном оздоровительном центре «Жас дәурен» и "Ел коныс» Баянаульского района. Организуется выезд этих школьников и в другие лагеря.

Запланированы смены на базе школьных профильных лагерей по различным направлениям деятельности: спортивному, краеведческому, туристическому, художественно-эстетическому, техническому. Продолжат работать палаточные лагеря на базе нескольких средних образовательных школ туристического и военно-спортивного направления, археологические десанты. А при школе № 40 открывается студия арт-терапии «Школа для всех». Здесь для детей-инвалидов организуются занятия цвето- и песочной терапии, тренинги по развитию моторики рук, познавательной деятельности, творческих способностей.

При СОШ № 21 при сотрудничестве с поликлиникой № 4 города открыта «Школа здоровья». Здесь дети с ослабленным здоровьем смогут отдохнуть и получить комплекс процедур. Кроме того, планируется предоставлять бесплатные абонементы в спортивные учреждения города детям из «группы риска», малообеспеченных и многодетных семей. По данным управления образования, в Павлодаре на этот призыв уже откликнулись бассейны «Нептун», «Толкын» и другие.

Также в этом году совместно с областными учреждениями будут открыты группы по изучению предмета «Основы робототехники». Одно из основных условий, предъявляемых к работе лагерей, – реализация программ, в ходе которых детей и подростков обучат навыкам здорового образа жизни, правового поведения в обществе, расширят их кругозор.

В нынешнем летнем сезоне педагоги предусмотрели еще одну новацию. Для изучения английского и казахского языков в области откроются в дни каникул 200 летних языковых школ. Как рассказала Бахыт Бексеитова, изучение языков организуют на базе пришкольных лагерей, дворовых клубов, дворцов и домов школьников.

Впервые на базе казахско-турецкого лицея Павлодара и областного многопрофильного лицея Экибастуза запланированы курсы английского языка для 1 150 учеников пятого-шестого классов школ. Такие же курсы стартуют в Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления для учеников седьмого-восьмого классов. Занятия будут бесплатными.

В Баянаульском районе планируется привлечь волонтеров университета Великобритании WARWICK, которые начнут обучать детей английскому языку и компьютерному программированию. В общем, в летний период каждый ребенок сможет отдохнуть и найти себе занятие по интересам.

фото Веры Ливинцовой