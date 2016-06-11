​Отдых с пользой

Свежий выпуск
434
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Начало этой радостной для детей поры ознаменовалось в областном центре торжественным открытием пришкольного лагеря СОШ № 16 и юрточного поликультурного «Бірлік» на площади Дома дружбы, где были установлены юрты, в которых юных павлодарцев встречали представители этнокультурных объединений и преподаватели Школы национального возрождения.

В одной из юрт детей учили делать из цветной бумаги цветы, в другой проходил конкурс на знание народных пословиц, в третьей предлагалось поучаствовать в интересном соревновании... А возле самого Дома дружбы был организован концерт творческих коллективов Школы национального возрождения. «Бірлік» – передвижной лагерь, поэтому до середины июня он будет перемещаться по микрорайонам города и районам области.

Всего же в дни каникул планируется охватить организованным отдыхом и оздоровлением 75,7 тыс. школьников, занятостью – 12,4 тыс., или 98,9% от общего числа учащихся до 10-го класса. В ходе летней кампании, как доложила на расширенном совещании в облакимате руководитель регионального управления образования Бахыт Бексеитова, планируется открытие 741 лагеря, в том числе 345 пришкольных, 376 профильных, десяти загородных, шести юрточных и четырех выездных.

В первоочередном порядке путевками обеспечены сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также детишки из малообеспеченных и многодетных семей. Планируется отдых таких детей в учебном оздоровительном центре «Жас дәурен» и "Ел коныс» Баянаульского района. Организуется выезд этих школьников и в другие лагеря.

Запланированы смены на базе школьных профильных лагерей по различным направлениям деятельности: спортивному, краеведческому, туристическому, художественно-эстетическому, техническому. Продолжат работать палаточные лагеря на базе нескольких средних образовательных школ туристического и военно-спортивного направления, археологические десанты. А при школе № 40 открывается студия арт-терапии «Школа для всех». Здесь для детей-инвалидов организуются занятия цвето- и песочной терапии, тренинги по развитию моторики рук, познавательной деятельности, творческих способностей.

При СОШ № 21 при сотрудничестве с поликлиникой № 4 города открыта «Школа здоровья». Здесь дети с ослабленным здоровьем смогут отдохнуть и получить комплекс процедур. Кроме того, планируется предоставлять бесплатные абонементы в спортивные учреждения города детям из «группы риска», малообеспеченных и многодетных семей. По данным управления образования, в Павлодаре на этот призыв уже откликнулись бассейны «Нептун», «Толкын» и другие.

Также в этом году совместно с областными учреждениями будут открыты группы по изучению предмета «Основы робототехники». Одно из основных условий, предъявляемых к работе лагерей, – реализация программ, в ходе которых детей и подростков обучат навыкам здорового образа жизни, правового поведения в обществе, расширят их кругозор.

В нынешнем летнем сезоне педагоги предусмотрели еще одну новацию. Для изучения английского и казахского языков в области откроются в дни каникул 200 летних языковых школ. Как рассказала Бахыт Бексеитова, изучение языков организуют на базе пришкольных лагерей, дворовых клубов, дворцов и домов школьников.

Впервые на базе казахско-турецкого лицея Павлодара и областного многопрофильного лицея Экибастуза запланированы курсы английского языка для 1 150 учеников пятого-шестого классов школ. Такие же курсы стартуют в Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления для учеников седьмого-восьмого классов. Занятия будут бесплатными.

В Баянаульском районе планируется привлечь волонтеров университета Великобритании WARWICK, которые начнут обучать детей английскому языку и компьютерному программированию. В общем, в летний период каждый ребенок сможет отдохнуть и найти себе занятие по интересам.

фото Веры Ливинцовой

Популярное

Все
У зверят – свои трагедии и истории со счастливым концом
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Для 15-летнего казахстанского мастера малой ракетки Алана Курмангалиева 2022 год стал более чем успешным и урожайным
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Легендарный международный фестиваль «Азия дауысы» возвращается в музыкальное пространство Казахстана
Как заново родились
Жизнь, достойная славы
Открытки нужно открывать!
Выстояли до конца!
Пугать котов – неблагодарное занятие
Крыша над головой
«Времен связующая нить…»
Свинцово-тягостный туман
На «джайляу» – круглый год
Сказка для взрослых
Не ради наград
Музыка ярких моментов
Магия игрушек
Все для будущих побед
Еще дороже
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Итоги года. Внешняя политика
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
О новом механизме обеспечения студентов местами в общежитиях рассказали в МНВО
Токаев поздравил Асаубаеву с триумфальной победой на ЧМ по шахматам
Планы по реализации активов фонда "Самрук-Қазына" рассмотрены в Правительстве
Исчез со двора дома: найдено тело пропавшего 4-летнего мальчика в Актобе
Как на праздники будет работать общественный транспорт в Алматы
Автомобиль провалился под асфальт в Конаеве
Итоги года. Экономика
Умер легендарный футболист Пеле
Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции
Мажилис назначил трех судей Конституционного суда
Назначен первый заместитель акима Павлодарской области
Токаев принимает поздравления по случаю Нового года
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Закон Республики Казахстан
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина

Читайте также

Свежий выпуск
Кто пойдет на НКТ?
Свежий выпуск
Снизить дисбалансы
Свежий выпуск
Проактивный формат
Свежий выпуск
Еще дороже

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]