Отдыхать – трудясь и занимаясь

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Внук-третьеклассник третий год записывается на два сезона пришкольного лагеря. А еще в нынешнем году родители берут ему путевку в оздоровительный, в сосновом бору на юге области. На мой вопрос, не слишком ли ему много отдыха предстоит, наследник философски ответил: «А что поделаешь? Папа и мама весь день на работе, бабушка – на даче. А в лагерях я с ребятами с пользой проведу время». Так же будет отдыхать большинство павлодарских детей.
По информации руководителя управления образования Бахыт Бексеитовой, в текущем году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости планируется охватить около 84,2 тыс. детей, или 98,8% (в 2014 году – 98,5%). В том числе отдыхом и оздоровлением – 56,4 тыс. школьников, или 66,2%, занятостью – 27,8 тыс. (32,6%). На эти цели бюджетами всех уровней предусмотрено 296,3 млн тенге (в 2014 году – 276,5 млн).
В ходе летней кампании планируется открытие более 560 лагерей, в том числе 354 пришкольных, около 200 профильных, 6 юрточных, 4 выездных лагеря. Кроме того, в школах и на базе организаций дополнительного образования будет организована работа профильных лагерей по различным направлениям с охватом более 17 тыс. учащихся среднего и старшего звена.
По словам начальника управления, в проведении летней кампании особое внимание уделяется детям, нуждающимся в социальной поддержке. Так, в пришкольных и загородных лагерях области планируется охватить за счет средств фонда всеобуча около 8,5 тыс. детей из социально незащищенных семей. 425 детей-сирот, проживающих в детских домах, приютах и интернатах, отдохнут в загородных лагерях. Кроме того, впервые в Баянаульском районе, в селе Торайгыр, совместно с Павлодарским государственным педагогическим институтом планируется открытие лагеря биологических исследований, цель которого – изучение флоры и фауны Баянаула.
Всего же в области 11 загородных лагерей, из них 6 государственных и 5 частных. Отдыхом в них планируется охватить около 9 000 школьников. Средняя стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря составит около 31 тыс. тенге.
Также в районах области работают школьные лесничества, причем системно – в Лебяжинском и Щербактинском районах. Ребята занимаются посадкой и прополкой саженцев, ухаживают за лесными культурами, проводят экологические десанты и природоохранные акции. На оплату труда учащихся государственным лесным природным резерватом «Ертіс орманы» предусмот­рены средства в размере 1,5 млн тенге. В Железинском и Майском районах на работу школьных лесничеств предусмот­рено соответственно 90 и 135 тыс. тенге.
…Обобщая ход работы по подготовке летнего отдыха и занятости школьников, аким области Канат Бозумбаев потребовал продолжить открытие загородных и пришкольных зон отдыха, а акимам Баянаульского, Качирского и Павлодарского районов – рассмотреть возможность привлечения субъектов частного бизнеса для поддержки школьных лесничеств.

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