В Шымкенте презентована разработанная ею настольная инновационно-экономическая игра «Кәсіпкер kz». От идеи до воплощения автору понадобилось несколько лет. Материализовать задумку помог грант в размере 3 млн. тенге, который А. Есиркепова получила от государства через ТОО «Шымкент Инновация». Разработка инновационно-экономической игры, предназначенной для развития предпринимательских навыков всех желающих, стала одним из 22 проектов, профинансированных координатором по выдаче государственных грантов для реализации инновационных проектов ЮКО.

Игровое поле представляет собой карту Казахстана, на которую нанесены не только города, но и крупные промышленные предприятия, отвечающие принципам «зеленой экономики», и прочие данные, которые позволяют игрокам понять специализацию каждого региона страны. Собственно, это и отличает отечественную монополию от классического варианта игры.

В ходе игры участники не просто постигают законы развития бизнеса, но и знакомятся с государственными программами, позволяющими воспользоваться кредитными ресурсами, впитывают налоговую культуру и этику ведения предпринимательства. «Кәсіпкер kz» рассчитана на широкую аудиторию. Освоить ее под силу уже 10-летним детям. Алтын Есиркепова сознательно отказалась от разработки электронной версии игры, чтобы хоть на время оторвать подростков от компьютера. В том, что отечественная монополия станет популярной в молодежной среде, и не только, автор не сомневается.

Девятикратная чемпионка Казахстана по шахматам, победитель многочисленных международных турниров не скрывает, что при разработке «Кәсіпкер kz» использовала принципы логического мышления, заложенные в шахматах.

По информации эксперта ТОО «Шымкент Инновация» Адилета Перимкулова, данный проект – это не только вклад в развитие экономической грамотности населения. Его реализация обеспечила создание новых рабочих мест, а государство получило дополнительные поступления налогов в казну.

Любовь ДОБРОТА,

Шымкент