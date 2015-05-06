Отечественная – значит отцовская

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Галым ИСКАКОВ
Месяц юноша осаждал военкомат городка Дубовка Сталинградской области. И ему вдруг несказанно повезло: в июле объявили срочный набор в 372-ю полевую школу. И его взяли-таки курсантом, да еще и на курсы пулеметчиков!
«Строчит пулеметчик за синий платочек,/Что был на плечах дорогих». Эти строчки, вписанные в сугубо гражданскую лирическую песню «Синий платочек», уже в ходе самой войны станут широко известны только в 1942–1943 годах, наполнив особой гордостью воинов-пулеметчиков, к тому времени сполна познавших, как была опас­на участь именно пулеметного расчета, уничтожаемого противником в первую очередь, как самой опасной огневой точки.
А пока, на закате жаркого лета 1941 года, сельский паренек дотошно изучал свое оружие, радуясь и не уставая, наперегонки разбирал и собирал пулемет, жадно учился на стрельбище меткости, без устали занимался строевой, огневой, тактической подготовкой, выкладывался на марш-брос­ках по степной, сталинградской жаре с тяжеленными подсумками, в коих переносились разобранные части вверенного оружия. И видимо, был он усерден и меток, раз по окончании школы сержантов он в октябре 1941 года назначается командиром пулеметного расчета.
И потянулись самые тяжелые, оборонительные бои конца 1941 и 1942 годов, когда Советская армия отступала, откатываясь почти до того самого городка Дубовка на Волге, откуда и призвался он на фронт и впервые учился науке пулеметчика. Отступ­ление на войне – это не только неизбежная гибель десятков друзей-однополчан, но и тяжелое моральное испытание, когда приходится оставлять врагу свои земли, свои города, своих мирных граждан.
Весь 1942 год прошел в ожесточенных, кровопролитных боях с наступающим грозным врагом. Но судьба до поры до времени заботливо хранила юного пулеметчика, отмечая его лишь легкими ранениями. Быстро набираемый опыт и уже годовой боевой стаж делает в ноябре 1942 года возмужавшего 18-летнего сержанта Нигмета Искакова командиром пулеметного отделения. В состав ему подчиненного отделения, помимо личного состава расчета тяжелого станкового пулемета, входят солдаты еще двух расчетов ручных пулеметов. Свидетельством самоотверженности служит первая боевая награда – медаль «За отвагу» – особая солдатская гордость. Правда, из-за случившегося тяжелого ранения награда нашла своего героя лишь в 1968 году.
Не на пустом месте родилась суровая примета Отечественной войны, что пулеметчик – это первая мишень для противника. В феврале 1943 года, уже в наступательных боях под Ростовом-на-Дону, 19-летнего воина-пулеметчика, накрывает прицельный минометный огонь противника.
Тяжелейшие ранения и контузия, несовместимые с продолжением воинской службы, надолго приковывают отца к больничной койке. Больше года, до мая 1944 года, отца лечат в разных госпиталях, пока он, 20-летний фронтовик, а по сути, молоденький паренек, не выписывается инвалидом I группы из далекого от фронта эвакогоспиталя Ташкента.
Только вернувшись домой искалеченный паренек узнает, что еще годом раньше, именно в те февральские дни 1943 года, когда он принял свой последний бой, и его, едва живого, вынесли с поля боя, в далекой казахской станице Казталовке умерла его мама Назира, так и не повидав своего старшего сына, ушедшего на фронт в 1941 году.
Затем была долгая реабилитация здоровья, с 1944 по 1948 год, на родине в Западно-Казахстанской области, со­вмещенная с работой учетчика, а потом бригадира полеводческой бригады. Работа на свежем воздухе и пешие километры от зари до зари на степных просторах позволили воину-ветерану окрепнуть. Молодой организм постепенно побеждал, затягивая ранения. А жажда жизни помогала приспособиться к своим контузиям. И более того, упорство помогло достигнуть определенных трудовых успехов, отмеченных государством медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За трудовое отличие».
Тем временем мирная жизнь фронтовика не стояла на месте. Он работал на номерном конезаводе Капальского райо­на Алма-Атинской области, вчерашний фронтовик экстерном окончил среднюю школу. А затем без отрыва от производства окончил вечернюю партийную школу. Женился, родились дети. Работал, как и прежде, ответственно и в полную силу, за что и был в 1971 году награжден орденом «Знак почета».
Но последствия войны, как запоздало взорвавшиеся мины, настигли воина: в том же 1971 году, в ноябре, от кровоизлияния в мозг отец скоропостижно умер. Сказались-таки многочисленные фронтовые ранения. Осталась семья: жена с пятью детьми, самому старшему сыну исполнилось тогда всего 16 лет. Остальные дети фронтовика вырастали уже без своего отца. Поэтому мы можем с полным правом сказать, что война ­1941–1945 годов для нашей семьи самая-самая что ни на есть наша, Отечественная, то есть отцовская война. Светлая память нашим отцам-фронтовикам!

Ко всем отцам сыновья просьба:
Не смейте рано умирать!
Я знаю сам, как это горе
Способно судьбы изломать.
Ведь ваши дети, как подранки,
Лишившись отчего крыла,
Бредут по жизни, натыкаясь
На миражи, фантом отца:
Порой в бродячем музыканте
Признают милые черты
И прирастут к асфальту ноги,
И сердце сплавится в груди…
А дочки, выросшие в дамы,
Всю жизнь скучают по рукам
Отца, подкидывающих разом
И возносящим к небесам.
Без вас становится и женам
Так стыло, что будильник вспять
Заводят на ночь, чтоб приснилось,
Как были счастливы опять…
Ко всем отцам я обращаюсь:
Не смейте рано умирать!..

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