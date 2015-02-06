Отечественному – зеленый свет

Наталья РЫЖКОВА, Сарань, Карагандинская область
Тогда же компания запатентовала изобретение и начала активно работать с национальным перевозчиком республики. Сегодня светодиодные светофоры производства Kazcentrelectroprovod используются не только на магистральных путях АО "НК "КТЖ", но и в АО "ArcelorMittal Temirtau", ТОО "Богатырь комир" и других промышленных компаниях.

На заводе Kazcentre­lectroprovod, специализирующемся на выпуске кабельно-проводниковой, телекоммуникационной, электротехнической и железнодорожной продукции, работает коллектив из 800 рабочих, среди которых достойно себя чувствуют и 10 человек с ограниченными возможностями. Производственная мощность завода – головного предприятия в Сарани и четырех филиалов в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске и Актобе – дос­тигает 120 тыс. км кабельно-проводниковой, 100 тыс. комплектов телекоммуникационной, 20 тыс. электротехнической продукции, 30 тыс. штук металлоконструкций, 1 200 км, или 480 тонн в год полиэтиленовых труб. Все это находит спрос в промышленном и гражданском строительстве, машинострое­нии, телекоммуникациях и связи, горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии и транспорте, в других отраслях.

За 22 года со дня создания сформировалось уникальное производство и накоплен бесценный опыт, приобретены новые знания, внедрены современное оборудование и инновационные технологии. Именно это позволяет заводу развиваться и производить высококачественную продукцию. Более 10 лет назад основано производство кабельной арматуры, и часть ее до сих пор не имеет аналогов в стране.

А 2009 год стал началом освоения производства оптического кабеля и на сегодня Kazcentrelectroprovod является единственным отечественным производителем оптического кабеля. В 2011 году компания разработала и запатентовала особую конструкцию рельсового соединителя фартучного типа, увеличивающего срок их эксплуатации более чем в 5 раз. И это еще не все. В том же году в ассортименте появилась продукция нового поколения: станционные и уличные шкафы распределения оптики. В настоящий момент ведутся активные разработки в области железнодорожной автоматики и телемеханики.

– Благодаря поддержке государства наше предприятие освоило производство более тысячи видов телекоммуникационной продукции, – говорит руководитель предприятия Сергей Ким. – В прошлом году произведено свыше 43 тысяч километров волоконно-оптического и медножильного кабеля для предприятий Казахстана, России и Узбекистана.

Участник программы "Экспорт-2020" компания Kazcentrelectroprovod неоднократно отмечалась высокими оценками на различных конкурсах и выставках, что заметно стимулировало работу коллектива. Сегодня инженеры завода продолжают работать над запуском производственной линии светодиодных марш­рутных указателей. Они, как пояснили специалисты, имеют над ламповыми модификация­ми заметные преимущества, главные из которых – малая потребляемая мощность и увеличение срока эксплуатации в десятки раз! Подсчитано, что у светодиодных указателей средняя наработка составляет 50 000 часов!

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