Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге

Идея – самая живучая штука на свете. Стоит ей только завладеть разумом человека, от нее уже невозможно избавиться. Она способна как рождать империи, так и уничтожать их. За веру в свою идею и за ее реализацию люди готовы идти на все, преодолевать любые трудности, испытания и препятствия. Впоследствии часто бывает, что скрижали истории нарекают таких людей великими.
Время пришло
Также бесспорно, что у каждого государства, народа должна быть национальная идея. «Сделаем Америку великой» – США, «Моя страна должна быть, и должна быть всегда» – России, «Срединное государство» Китая и «Чучхэ» Северной Кореи... К сожалению, Казахстан подобным похвастать пока не может. Но будем справедливы, хоть наша история и насчитывает тысячелетия, как современная страна мы еще очень молоды.