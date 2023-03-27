Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге

Время пришло

Также бесспорно, что у каждого государства, народа должна быть национальная идея. «Сделаем Америку великой» – США, «Моя страна должна быть, и должна быть всегда» – России, «Срединное государство» Китая и «Чучхэ» Северной Кореи... К сожалению, Казахстан подобным похвастать пока не может. Но будем справедливы, хоть наша история и насчитывает тысячелетия, как современная страна мы еще очень молоды.

И, возможно, именно сейчас на наших глазах в степях Тургая близ села Амангельды формируется национальная идея казахов, которая сделает нас теми, кто мы есть, – нас­ледниками великих кочевников.

Восьмое чудо света

Сапар Искаков – бизнесмен, архитектор и меценат – в советское время построил множество объек­тов в городе Аркалыке. В 90-е годы он вместе с семьей переехал в столицу, где основал частное строи­тельное предприятие ТОО «Тлеп». Благодаря этой компании сегодня в Астане есть гостиница «Баян Сулу», концертный зал «Кобыз сарайы», здание Казахско-Турецкого банка IBA и множество других.

И все же, проживая более тридцати лет в столице, Сапар Искаков не забыл про свой родной край. Так, на площади в семь гектаров в селе Амангельды будет расположен многофункциональный туристический комплекс, состоя­щий из 12 объектов. Это копии чудес света и знаменитых мест: индийский Тадж-Махал, Чичен-Ица – культурный центр племени майя на полуострове Юкатан, кафедральный собор в городе Бразилиа, Триумфальная арка в Париже, пирамида Хеопса в Египте, дворец Альгамбра в Испании, музей Дешт-и-Кыпшак в виде степного тюльпана, а также открытый амфитеатр и сакская сауна.

Но, пожалуй, самое главное со­о­ружение, которое, к слову, не имеет аналогов в мире, – это Ұлттың жады қабырғасы – Стена нацио­нальной памяти, призванная хранить память о самых великих казахах и их предках, начиная от основателя империи гуннов Модэ, предводителя мамлюков султана Байбарса I и заканчивая великим поэтом Абаем Кунанбаевым, героем Отечественной войны Бауыржаном Момышулы, первым секретарем ЦК Компартии Казахстана Динмухамедом Конаевым.

Рождение

Идея возведения мемориала возникла в 2015 году. Тогда в Казахстане праздновали 550-летие Казахского ханства. Как вспоминает Сапар Искаков, монумент в честь этой памятной даты возвели только в одном городе – Таразе.

– Это великое событие в нашей истории, а внимания ему уделили, на мой взгляд, недостаточно. Тогда я и решил, что нам надо вернуть историческую память, ее значимость, – отмечает он.

Сапар Искаков организовал научную экспедицию по программе «По следам предков». Началось все с Алтая – прародины всех тюркских народов. В состав экспедиции вошел доктор исторических наук, тюрколог Каржаубай Сарт­кожаулы.

Первой страной, которую они посетили, стала Монголия. Изучали все места и поселения тюркских народов, в том числе знаменитый памятник Культегину. Научная экспедиция за шесть лет объездила 46 стран Африки, Америки, Азии и Европы, откуда привезли по горстке земли с мест захоронений наших предков.

– Мы создадим Стену национальной памяти, – говорит Сапар Искаков. – Мы провели жесткий отбор, потому что невозможно всех представить ввиду их огромного количества. Мы брали самые известные личности, которые внесли наиболее весомый вклад в историю казахского народа и тех стран, где они проживали и правили.

Таким образом, с одной стороны стены будут 100 капсул с землей с мест захоронений из Германии, Японии, Египта, России. С другой – более 100 капсул с территории Казахстана.

Стоит обратить внимание на копию мемориала Чичен-Ица. Здесь автор увековечил память о великих выходцах Тургая: Жанибек-батыре, Кошкар-батыре, Жауке-батыре, Ыбырае Алтынсарине, Абдыгапаре Жанбосынулы, Амангельды Иманове, Кейки-батыре, Алиби Жангельдине, а также алашординце Ахмете Байтурсынулы и первом депутате из Казахстана, который выступил на заседаниях в Государственной думе, Ахмете Биримжанове.

Не бизнес

Строительство объекта оценивается в 3,2 млрд тенге. Все финансирование проекта меценат взял на себя через основанный им благотворительный фонд «Тілеп».

Планируется для удобства туристов построить гостиницу, кафе, летний амфитеатр, спортивные и детские площадки. Проект должен выйти на самоокупаемость.

– Для меня это не бизнес, материальную выгоду я не ищу, только духовную, – добавляет Сапар Искаков. – Объект передам местным властям – акимату. Он должен стать достоянием народа, а не отдельного человека. Я хочу, чтобы он стал для нас как Стена плача для евреев или Кааба для мусульман. Чтобы каждый казах хоть раз в жизни посетил этот мемориал и понял свое место в этом мире.

Сейчас регион испытывает трудности по ряду вопросов. Отсутствие дорог, водопровода, центрального отопления, слабый Интернет – и это далеко не все.

– Также я хочу помочь своим землякам и родному краю. Думаю, когда начнут приезжать первые туристы, акимат обратит внимание на проблемы, и ситуация начнет меняться в лучшую сторону, – говорит он.

Вместе с тем всего в 16 км от этого места находятся Тургайские геоглифы – памятник древней архитектуры, который старше египетских пирамид, а увидеть их возможно только с высоты птичьего полета. На данный момент ведутся работы по включению их в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Строительство объекта длится уже три года. Планируется, что Стену национальной памяти откроют в сентябре 2023 года, а весь комплекс – в 2026 году.