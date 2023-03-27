Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге

История
2420
Самат Бейсембаев

Идея – самая живучая штука на свете. Стоит ей только завладеть разумом человека, от нее уже невозможно избавиться. Она способна как рождать империи, так и уничтожать их. За веру в свою идею и за ее реализацию люди готовы идти на все, преодолевать любые трудности, испытания и препятствия. Впоследствии часто бывает, что скрижали истории нарекают таких людей великими.

Время пришло

Также бесспорно, что у каждого государства, народа должна быть национальная идея. «Сделаем Америку великой» – США, «Моя страна должна быть, и должна быть всегда» – России, «Срединное государство» Китая и «Чучхэ» Северной Кореи... К сожалению, Казахстан подобным похвастать пока не может. Но будем справедливы, хоть наша история и насчитывает тысячелетия, как современная страна мы еще очень молоды.

И, возможно, именно сейчас на наших глазах в степях Тургая близ села Амангельды формируется национальная идея казахов, которая сделает нас теми, кто мы есть, – нас­ледниками великих кочевников.

Восьмое чудо света

Сапар Искаков – бизнесмен, архитектор и меценат – в советское время построил множество объек­тов в городе Аркалыке. В 90-е годы он вместе с семьей переехал в столицу, где основал частное строи­тельное предприятие ТОО «Тлеп». Благодаря этой компании сегодня в Астане есть гостиница «Баян Сулу», концертный зал «Кобыз сарайы», здание Казахско-Турецкого банка IBA и множество других.

И все же, проживая более тридцати лет в столице, Сапар Искаков не забыл про свой родной край. Так, на площади в семь гектаров в селе Амангельды будет расположен многофункциональный туристический комплекс, состоя­щий из 12 объектов. Это копии чудес света и знаменитых мест: индийский Тадж-Махал, Чичен-Ица – культурный центр племени майя на полуострове Юкатан, кафедральный собор в городе Бразилиа, Триумфальная арка в Париже, пирамида Хеопса в Египте, дворец Альгамбра в Испании, музей Дешт-и-Кыпшак в виде степного тюльпана, а также открытый амфитеатр и сакская сауна.

Но, пожалуй, самое главное со­о­ружение, которое, к слову, не имеет аналогов в мире, – это Ұлттың жады қабырғасы – Стена нацио­нальной памяти, призванная хранить память о самых великих казахах и их предках, начиная от основателя империи гуннов Модэ, предводителя мамлюков султана Байбарса I и заканчивая великим поэтом Абаем Кунанбаевым, героем Отечественной войны Бауыржаном Момышулы, первым секретарем ЦК Компартии Казахстана Динмухамедом Конаевым.

Рождение

Идея возведения мемориала возникла в 2015 году. Тогда в Казахстане праздновали 550-летие Казахского ханства. Как вспоминает Сапар Искаков, монумент в честь этой памятной даты возвели только в одном городе – Таразе.

– Это великое событие в нашей истории, а внимания ему уделили, на мой взгляд, недостаточно. Тогда я и решил, что нам надо вернуть историческую память, ее значимость, – отмечает он.

Сапар Искаков организовал научную экспедицию по программе «По следам предков». Началось все с Алтая – прародины всех тюркских народов. В состав экспедиции вошел доктор исторических наук, тюрколог Каржаубай Сарт­кожаулы.

Первой страной, которую они посетили, стала Монголия. Изучали все места и поселения тюркских народов, в том числе знаменитый памятник Культегину. Научная экспедиция за шесть лет объездила 46 стран Африки, Америки, Азии и Европы, откуда привезли по горстке земли с мест захоронений наших предков.

– Мы создадим Стену национальной памяти, – говорит Сапар Искаков. – Мы провели жесткий отбор, потому что невозможно всех представить ввиду их огромного количества. Мы брали самые известные личности, которые внесли наиболее весомый вклад в историю казахского народа и тех стран, где они проживали и правили.

Таким образом, с одной стороны стены будут 100 капсул с землей с мест захоронений из Германии, Японии, Египта, России. С другой – более 100 капсул с территории Казахстана.

Стоит обратить внимание на копию мемориала Чичен-Ица. Здесь автор увековечил память о великих выходцах Тургая: Жанибек-батыре, Кошкар-батыре, Жауке-батыре, Ыбырае Алтынсарине, Абдыгапаре Жанбосынулы, Амангельды Иманове, Кейки-батыре, Алиби Жангельдине, а также алашординце Ахмете Байтурсынулы и первом депутате из Казахстана, который выступил на заседаниях в Государственной думе, Ахмете Биримжанове.

Не бизнес

Строительство объекта оценивается в 3,2 млрд тенге. Все финансирование проекта меценат взял на себя через основанный им благотворительный фонд «Тілеп».

Планируется для удобства туристов построить гостиницу, кафе, летний амфитеатр, спортивные и детские площадки. Проект должен выйти на самоокупаемость.

– Для меня это не бизнес, материальную выгоду я не ищу, только духовную, – добавляет Сапар Искаков. – Объект передам местным властям – акимату. Он должен стать достоянием народа, а не отдельного человека. Я хочу, чтобы он стал для нас как Стена плача для евреев или Кааба для мусульман. Чтобы каждый казах хоть раз в жизни посетил этот мемориал и понял свое место в этом мире.

Сейчас регион испытывает трудности по ряду вопросов. Отсутствие дорог, водопровода, центрального отопления, слабый Интернет – и это далеко не все.

– Также я хочу помочь своим землякам и родному краю. Думаю, когда начнут приезжать первые туристы, акимат обратит внимание на проблемы, и ситуация начнет меняться в лучшую сторону, – говорит он.

Вместе с тем всего в 16 км от этого места находятся Тургайские геоглифы – памятник древней архитектуры, который старше египетских пирамид, а увидеть их возможно только с высоты птичьего полета. На данный момент ведутся работы по включению их в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Строительство объекта длится уже три года. Планируется, что Стену национальной памяти откроют в сентябре 2023 года, а весь комплекс – в 2026 году.

Популярное

Все
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Дуют ли ветра, льют ли дожди, идут ли снега – а мы ждем автобус, скучковавшись, как пингвинчики, возле теплой остановки. Почему возле, спросите вы? А потому что она... закрыта
В Кызылорде жители трехэтажного дома № 22 по улице Желтоксан ходят по инстанциям, жалуясь на некачественно выполненный строителями ремонт
Интенсивное таяние снега обнажило две самые острые проблемы: разбитые дороги и огромные залежи мусора, скопившиеся за зиму вдоль сельских улиц
Сфера ветеринарии в Казахстане давно нуждается в глубоком и всестороннем реформировании
Великие казахские игры
За пять месяцев в Экибастузе надлежит выполнить то, что по-хорошему должны были делать планово лет десять подряд до этого
Тяжелый труд достоин большего
Голос каждого имеет значение
Свободны в выборе и смене форм
«Не знаем, кому жаловаться!»
Глава государства подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии АНК
Ключевой шаг к перезагрузке политической системы
День открытых кулис
Важны разные мнения
С олимпиады – в больницу
Мандат – экзамен на профессионализм
Чтобы город стал краше
Есть чемпион IBO!
Таланты нужно поддерживать
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Мировой рекорд по наурыз коже установили в Астане
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Первую медаль женского ЧМ-2023 по боксу принесла Алуа Балкибекова
Устойчивое функционирование и безопасность единого информационного пространства страны – один из базовых приоритетов государственной политики
Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом
Снижения газового тарифа почти на 17% добились жители Карасайского района Алматинской области
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
В Швеции задержали казахстанку, разыскиваемую за сбыт фальшивых евро
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В бронзе и камне увековечили память о великом Абае в области Жетысу. Первый в регионе памятник поэту и просветителю открыли в Талдыкоргане в день празднования Наурыз мейрамы
Осужденные помогают пенсионерам  убирать снег в СКО
Рекорд: в Актау морской пехотинец поднял барана весом 50 килограммов  230 раз
Доминирующее воздействие электорального сезона
Избранные народом депутаты должны поддерживать с избирателями постоянный контакт – прятаться нынче не получится.
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"

Читайте также

Новый труд по истории Казахстана представили Токаеву
Соцсети описывают всевозможные техники, выполняя которые мо…
В 2023 году исполняется 240 лет со дня рождения Айганым Сар…
XIX век: из русских губерний в казахские степи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]