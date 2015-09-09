Экономика
Отель на колесах планируют запустить в 2016 году в РК
Отель на колесах планируют запустить в следующем году в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию РК. 

Компания-инициатор проекта уже организовала в 2013 году специализированные туристические поезда, курсирующие по маршруту Алматы – оз. Алаколь – Достык. Спрос на подобные турмаршруты оказался высоким. Поэтому руководство компании решило расширить географию перевозок и спектр оказываемых услуг. В частности, проектом предусматривается несколько маршрутов по историческим и культурным местам Казахстана и Средней Азии на поездах, состоящих из вагонов класса "Гранд де Люкс", СВ, купе и других.

"Мы можем сформировать туристический поезд, который будет являться одновременно "отелем на колесах" и обслуживать туристический железнодорожный маршрут Хоргос – Алматы – Тараз – Шымкент – Туркестан – Кызылорда – Байконур с обязательным посещением столицы – Астаны", – говорит генеральный директор компании "Туран Экспресс" Роман Ботабеков.

При этом в компании рассчитывают на господдержку в части предоставления налоговых преференций, субсидирования перевозок, льготного кредитования.

В свою очередь, в министерстве сообщили, что в ближайшее время будет рассмотрена возможность предоставления мер господдержки, в том числе по линии институтов развития.

"Подобные туры, особенно в рамках программы "Шелковый путь" были бы полезны для школьников в периоды каникул. Это и дополнительные знания истории и культуры своего народа, и решение вопросов организации детского летнего отдыха", – отметил министр Асет Исекешев.

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