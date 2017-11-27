​Отель по-итальянски

Применение новых технологий в строительстве, уникальный дизайн в современном итальянском архитектурном стиле, безопасность... Отель, построенный европейцами, надо полагать, удачно впишется в градостроительный облик областного центра. Компания из Италии также готова заняться возведением жилых домов, многоцелевых и офисных зданий.

Как рассказал президент Группы компаний Tuvia Group Марко Ориоло, выступая на заседании совета по инвестициям и улучшению инвестиционного климата при акимате ЗКО, в случае одобрения проектов он готов строить одновременно ­несколько зданий и завершить их возведение в кратчайшие сроки.

По словам акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова, потребность в хороших отелях класса 3+, 4 и 5 звезд в Уральске есть. Как показал проведенный анализ, все имеющиеся в областном цент­ре гостиницы переполнены.

– Географически Уральск находится в Европе, поэтому он должен соответствовать европейским стандартам. А вообще работы нужно начинать с въездных ворот – аэропорта, который необходимо модернизировать, – подчеркнул Алтай Кульгинов.

К слову, количество авиарейсов, совершаемых в Уральск и из него, постоянно растет. Весной открылся рейс в Москву, летом – во Франкфурт.

По словам главы области, если год назад пассажиропоток уральского аэропорта составлял 160 тыс. человек, то сейчас достиг 220 тыс., и это не предел.