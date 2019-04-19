Отец избитых мачехой девочек оказался приверженцем деструктивного религиозного течения – следствие полиции

История мачехи, которая издевалась над приемными детьми обрастает новыми подробностями. Почему дети после развода остались с отцом, а не с матерью, как это традиционно бывает, рассказала родная мама пострадавших девочек, сообщает Otyrar.kz.
Женщина поделилась своей трагической историей, но только по телефону. От прямого контакта с журналистами ее удерживает сильный страх. За свою жизнь и за жизнь детей, которых она, как утверждает сама Жулдыз, оставила бывшему мужу не по своей воле.
«Причиной всех моих бед стало то, что муж больше десяти лет назад стал приверженцем салафитского направления ислама. И это постепенно превращало его в истинного фанатика. Сначала и я сама читала намаз. Добровольно. Хиджаб тоже носила по своей воле. Но так как мы жили на съемной квартире, то денег катастрофически не хватало. Особенно тяжело приходилось в тот момент, когда наступало время платить за жилье или же покупать продукты. Тогда и разгорался страшный скандал.
Чтобы были деньги на жизнь, я устроилась работать в скорую помощь, но носить хиджаб на работе мне запрещалось. А дома за то, что я его снимала, меня ждал очередной скандал с оскорблениями и страшные побои. Он называл меня проституткой. В какой-то момент я уже не могла все это терпеть и подала на развод. Жить с ним я уже не могла еще и потому, что он буквально терроризировал меня своими религиозными наставлениями», — рассказала по телефону Жулдыз.
По словам женщины, начиная с 2006 года, муж запрещал ей работать, общаться с родными, а большую часть времени проводил в молитвах с единомышленниками по вере. Собрания в их доме единоверцев стали неотъемлемой частью жизни. При этом битьем и ее и детей практиковалось все чаще и чаще.
В итоге развод состоялся. Суд назначил совместную опеку над детьми. Но судебное решение было только на бумаге, в реальности под угрозой расправы экс-супруг заставил Жулдыз отказаться от общения с детьми, а потом и вовсе привел в дом новую жену.
Жулдыз не сомневается в том, что о жестоких методах наказания мачехой девочек, бывший супруг знал, а может и поддерживал их.
Что касается нетрадиционных религиозных взглядов Нурмухамеда Койымбаева, то в полиции информацию подтвердили. Истязательница несовершеннолетних детей сейчас в СИЗО. Только по одной статье «Истязание» ей грозит до 7 лет лишения свободы.
"В настоящее время женщина привлекается по двум статьям УК РК: 110 «Истязание» и 140 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Отец девочек является приверженцем деструктивного религиозного течения. Данный факт находится на контроле министра внутренних дел РК и прокурора области", - проинформировали в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Правда из-за того, что у женщины есть ребенок, которому нет еще и двух лет, а кроме того, она находится на 7 месяце беременности, юристы не исключают, что ввиду этих обстоятельств, она может получить отсрочку.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в Туркестанской области в Жетысае мачеха издевалась над тремя падчерицами. 28-летняя беременная женщина помещена в изолятор временного содержания. Пострадавшие сестры госпитализированы с множественными ушибами, инфицированными ранами и ссадинами тела. По данному факту полицейские Жетысайского района возбудили уголовное дело. Ведется расследование.
Женщина поделилась своей трагической историей, но только по телефону. От прямого контакта с журналистами ее удерживает сильный страх. За свою жизнь и за жизнь детей, которых она, как утверждает сама Жулдыз, оставила бывшему мужу не по своей воле.
«Причиной всех моих бед стало то, что муж больше десяти лет назад стал приверженцем салафитского направления ислама. И это постепенно превращало его в истинного фанатика. Сначала и я сама читала намаз. Добровольно. Хиджаб тоже носила по своей воле. Но так как мы жили на съемной квартире, то денег катастрофически не хватало. Особенно тяжело приходилось в тот момент, когда наступало время платить за жилье или же покупать продукты. Тогда и разгорался страшный скандал.
Чтобы были деньги на жизнь, я устроилась работать в скорую помощь, но носить хиджаб на работе мне запрещалось. А дома за то, что я его снимала, меня ждал очередной скандал с оскорблениями и страшные побои. Он называл меня проституткой. В какой-то момент я уже не могла все это терпеть и подала на развод. Жить с ним я уже не могла еще и потому, что он буквально терроризировал меня своими религиозными наставлениями», — рассказала по телефону Жулдыз.
По словам женщины, начиная с 2006 года, муж запрещал ей работать, общаться с родными, а большую часть времени проводил в молитвах с единомышленниками по вере. Собрания в их доме единоверцев стали неотъемлемой частью жизни. При этом битьем и ее и детей практиковалось все чаще и чаще.
В итоге развод состоялся. Суд назначил совместную опеку над детьми. Но судебное решение было только на бумаге, в реальности под угрозой расправы экс-супруг заставил Жулдыз отказаться от общения с детьми, а потом и вовсе привел в дом новую жену.
Жулдыз не сомневается в том, что о жестоких методах наказания мачехой девочек, бывший супруг знал, а может и поддерживал их.
Что касается нетрадиционных религиозных взглядов Нурмухамеда Койымбаева, то в полиции информацию подтвердили. Истязательница несовершеннолетних детей сейчас в СИЗО. Только по одной статье «Истязание» ей грозит до 7 лет лишения свободы.
"В настоящее время женщина привлекается по двум статьям УК РК: 110 «Истязание» и 140 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Отец девочек является приверженцем деструктивного религиозного течения. Данный факт находится на контроле министра внутренних дел РК и прокурора области", - проинформировали в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Правда из-за того, что у женщины есть ребенок, которому нет еще и двух лет, а кроме того, она находится на 7 месяце беременности, юристы не исключают, что ввиду этих обстоятельств, она может получить отсрочку.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в Туркестанской области в Жетысае мачеха издевалась над тремя падчерицами. 28-летняя беременная женщина помещена в изолятор временного содержания. Пострадавшие сестры госпитализированы с множественными ушибами, инфицированными ранами и ссадинами тела. По данному факту полицейские Жетысайского района возбудили уголовное дело. Ведется расследование.