Культура
Отец казахстанской духовой школы отметил 85-летие
Юлия Миленькая
Отец казахстанской духовой школы, Народный артист РК Юрий Клушкин отметил 85-летие.

Концерт под названием Master Works с участием Государственного духового оркестра стал дорогим и желанным подарком для уважаемого мастера.
Наряду с Юрием Клушкиным в этот день вспомнили заслуги выдающегося музыканта Советского Союза и стран СНГ Тимофея Докшицера (Москва). В этом году мировая духовая школа отмечает его 100-летие.

Юрий Степанович и Тимофей Александрович – одни из крупнейших солистов-трубачей XX века, внесших колоссальный вклад в развитие духовой школы на советском и постсоветском пространстве. Докшицер был хорошим другом Юрия Клушкина и очень уважительно и тепло относился к казахстанским музыкантам. Оба они своим исполнительским мастерством доказали, что труба, обладая богатым тембром, может звучать мелодично и нежно, заявляя о себе, как о самодостаточном, виртуозном инструменте.

И прошедший концерт стал прекрасным тому доказательством. В программу юбилейного вечера вошли произведения Скрябина, Хиндемита, Арбана, Рахмадиева, Дастенова, Федянина и многих других. Государственный духовой оркестр Республики Казахстан (ГДО), как и всегда, наилучшим образом продемонстрировал перед своими преданными слушателями профессионализм и сложившиеся традиции отечественной духовой школы. Подчеркнем, что ГДО занимает высокие позиции не только в пространстве музыкального искусства своей страны, но и далеко за ее пределами.

– Юрий Клушкин – единственный народный артист в среде духовиков. Мы его очень любим и ценим, – отметил художественный руководитель и главный дирижер ГДО, заслуженный деятель РК Канат Ахметов. – Он привнес в нашу игру выразительность, шикарную интонацию, искусство ансамбля.

Юрий Степанович приехал в Казахстан в начале 1960-х. Родился и вырос он в узбекской Фергане, учился в Ташкентской консерватории.

– Жену Юрия Степановича, Антонину Алексеевну, направили после окончания вуза работать в Алма-Ату. Клушкин тоже приехал сюда и продолжил обучение в Алматинской государственной консерватории в классе Александра Порфирьевича Спирина, – рассказывает Канат Ахметов.

После окончания консерватории Клушкин прошел отборочный этап международного конкурса Финляндии и отправился в Хельсинки, что тогда было сродни фантастике. И ему удалось взять призовое место! Так Юрий Клушкин стал первым духовиком Казахстана, ставшим лауреатом международного конкурса. Но этим дело не ограничилось. Он поехал на Всесоюзный конкурс духовиков в Ленинград и подтвердил свое заслуженное место среди духовиков Советского Союза, в очередной раз став лауреатом.

– Это был прорыв азиатской исполнительской школы! Нередко его называли вторым Докшицером. Да, он играл репертуар Тимофея Александровича, – продолжает Канат Ахметов. – Докшицер несколько раз был в Алма-Ате, ценил наших музыкантов, особенно выделял Хайруллу Жумакенова. На 75-летие Тимофея Докшицера мы ездили с Юрием Степановичем в Тольятти на конкурс. Поздравили его, подарили традиционный казахский чапан и, конечно, выступили. Было приятно, что Тимофей Александрович похвалил меня, а в зале говорили: «А умеют казахи играть – и как здорово!»

Канат Ахметов может много, долго и интересно рассказывать о юбиляре, которого хорошо знает:
– Мы были с ним соседями по даче. Родившись в Фергане, с детства он был приучен к труду на земле. И скажу, что таких сладких и огромных помидоров, какие выращивал он, я мало где видел. Юрий Степанович – человек высокий, и дети у него высокие, ну так и кабачки у него тоже вырас­тают огромными! Виноград на даче центнерами висит. Он, вскормленный азиатской землей, чудесно на своей даче готовит и плов, и домляму, запах от этих яств разносится по всем окрестностям…

Композиторы Казахстана ценят профессиональную игру Юрия Клушкина и пишут специально для него свои произведения. Это, например, Скерцо для трубы Дастенова, Рахмадиева.

– Есть изумительный Концерт уйгурского композитора Кудыса Кужамьярова, в корректировку которого Юрий Степанович как исполнитель внес очень много, – продолжает Канат Ахметов. – Это интересное и сложное произведение. Мы представляли его на многих мировых площадках, и везде его воспринимали на ура. Как-то в шведском Гетеборге проходила Всемирная гильдия трубачей – самый широкомасштабный съезд трубачей со всего мира. Пос­ле исполнения Клушкиным Концерта Кужамьярова многие подходили к нему, выражая слова восхищения и благодарности исполнителю и автору.

Сам Юрий Степанович отмечает, что сегодня духовая школа в Казахстане продолжает развиваться. Существуют, правда, проблемы с набором кадров и их воспитанием.

– Раньше в музыкальных школах, училищах было много духовиков, когда-то из студентов только первого курса консерватории можно было сложить духовой оркестр, – вспоминает мастер-юбиляр. – Хотелось бы, конечно, расширить контингент студентов-духовиков не только в училище, но и на уровне музыкальных школ. Есть трудности и с преподавателями. И в консерваторию поступают совсем немного молодых трубачей, из которых мы стараемся воспитать достойных музыкантов.

На музыкальном вечере юбиляру вручили медаль «Ветеран труда». Он получил поздравительные письма от Президента страны Касым-Жомарта Токаева, министра культуры и спорта Даурена Абаева. От имени акимата Юрию Степановичу подарили чапан и цветы.

Отрадно, что и по сей день Юрий Клушкин преподает в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, у него за плечами 60 лет трудового стажа. Казахстанские музыканты считают Юрия Степановича настоящим символом отечественного духового искусства и гордятся быть его современниками.

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