Отец пострадавшего от педофила ребенка скончался в Шымкенте
В Шымкенте отец мальчика, который подвергся изнасилованию в подъезде, скончался в возрасте 40 лет от сердечного приступа, сообщает ru.sputniknews.kz.
Мужчина умер спустя неделю после того, как пострадал его ребенок, и об этом стало известно всей стране.
Ранее сообщалось, что 11-летнего мальчика в подъезде изнасиловал педофил, и преступление попало на камеры видеонаблюдения. Запись, на которой были видны лица ребенка и преступника, выложили в Сеть с призывом найти извращенца. Педофила задержали, ребенку пришлось опознать его на очной ставке.
Теперь супруга умершего осталась одна с тремя детьми и ждет четвертого. Родственники говорят, что мужчина один содержал семью.
Распространителя видео произошедшего разыскивает полиция, ему тоже грозит наказание за его "благие намерения".