Происшествия
Отец пострадавшего от педофила ребенка скончался в Шымкенте
В Шымкенте отец мальчика, который подвергся изнасилованию в подъезде, скончался в возрасте 40 лет от сердечного приступа, сообщает ru.sputniknews.kz.

Мужчина умер спустя неделю после того, как пострадал его ребенок, и об этом стало известно всей стране.

Ранее сообщалось, что 11-летнего мальчика в подъезде изнасиловал педофил, и преступление попало на камеры видеонаблюдения. Запись, на которой были видны лица ребенка и преступника, выложили в Сеть с призывом найти извращенца. Педофила задержали, ребенку пришлось опознать его на очной ставке.

Теперь супруга умершего осталась одна с тремя детьми и ждет четвертого. Родственники говорят, что мужчина один содержал семью.

Распространителя видео произошедшего разыскивает полиция, ему тоже грозит наказание за его "благие намерения".

Популярное

Все
Скоро станет известна судьба "окурка" рухнувшей трубы ТЭЦ-2 в Петропавловске
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Патриарх казахстанской селекции
На территории Костанайской области в огне гибнут дети
Казахстанцы хотят, чтобы их права уважали и соблюдали – эксперт о новых поправках в Конституцию
Украинская экономика в этом году упадет на 30%, считают эксперты
Кризис стоимости жизни стал «главной заботой» для британцев
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
На карте Казахстана есть немало удивительных мест, притягивающих туристов и исследователей
Мировые звезды балета приняли участие в международном проекте The Gala
Объективно, достоверно, ответственно
Готовимся к референдуму
Музыкальный привет из Швеции
О любви, которой не будет
В поддержку всенародного голосования
Чтобы голосовать, нужно знать
Депутаты разоблачают фейки
Прочные узы на высоте
От культуры до туризма: многостороннее взаимодействие стран СНГ
Одноразовый мегаполис?
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Какая погода ждет казахстанцев 10-12 мая
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев почтил память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны
Закон Республики Казахстан
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Происшествия
Двое детей оказались запертыми в духовом шкафу в Косшы: оди…
Происшествия
Обнаружено тело 5-летней девочки, пропавшей при сходе грязе…
Происшествия , Видеогалерея
Грязевая масса сошла на дома в Текели, пропала 5-летняя дев…
Происшествия , В мире , США
18-летний парень открыл стрельбу в супермаркете в США: поги…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]