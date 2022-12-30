Отец повесил троих детей и убил себя: в МВД высказались о резонансном деле

Происшествия
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Диасов Ораз
корреспондент

Начальник управления организации работы дознания следственного департамента Министерства внутренних дел Казахстана Кайбар Малик высказался о ходе расследования в Мангистауской области резонансного дело об отце, повесившем троих детей, а после убившем себя, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба ДП СКО

"По данному факту возбуждено уголовное дело Департаментом полиции Мангистауской области по факту суицида и умышленного причинения смерти заведомо малолетним лицам", – сообщил на брифинге в СЦК Кайбар Малик.

По его информации, для установления причины суицида в рамках досудебного расследования назначена посмертная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза.

"Ее заключение нам даст ответ на данный вопрос", – заявил он.

Напомним, в Мунайлинском районе в декабре обнаружили повешенными 38-летнего отца и троих детей 8 лет, 4 лет и 10 месяцев. В полиции сообщали, что инцидент произошел на почве семейного конфликта. Проводится расследование по части 2 уголовной статьи "Убийство". 

 

 

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