Фото: ДЧС Атырауской области
Происшествия
Отец с 9-летним сыном утонули в реке в Атырауской области

Отец с сыном утонули в реке Урал в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

25 августа в 16:08 часов спасателям поступило сообщение из Департамента полиции Атырауской области о том, что на реке Урал тонут мужчина и ребенок.

Спасатели с 16:16 часов вели поиски мужчины 1995 года рождения и мальчика 2013 года рождения. Как выяснилось, отец и сын утонули в необорудованном для купания месте.

В 16:35 часов силами Департамента по ЧС из воды извлекли тело мужчины, в 18:44 – тело мальчика.

 

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