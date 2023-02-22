Отец с тремя детьми погибли на трассе в Актюбинской области
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За рулем была 29-летняя супруга и мать погибших. Она госпитализирована.
В Актюбинской области водитель автомашины Mitsubishi Montero Sport на 938 км автодороги Самара - Шымкент выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Водитель Mitsubishi - 29-летняя женщина - госпитализирована в ЦРБ Айтекебийского района.
Пассажиры - 31-летний глава семейства и трое несовершеннолетних детей, 2017, 2015 и 2020 г.р. - от полученных травм скончались на месте ДТП.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".