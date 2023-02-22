Отец с тремя детьми погибли на трассе в Актюбинской области

За рулем была 29-летняя супруга и мать погибших. Она госпитализирована.

Фото: polisia.kz

В Актюбинской области водитель автомашины Mitsubishi Montero Sport на 938 км автодороги Самара - Шымкент выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель Mitsubishi - 29-летняя женщина - госпитализирована в ЦРБ Айтекебийского района.

Пассажиры - 31-летний глава семейства и трое несовершеннолетних детей, 2017, 2015 и 2020 г.р. - от полученных травм скончались на месте ДТП.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".