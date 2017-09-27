​Отголоски спецоперации

Судья Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Гани Байарыстан выдал санкцию на арест троих жителей Южного Казах­стана, которые подозреваются в причастности к деструктивным религиозным течениям.

Все трое проведут за решеткой ближайшие два месяца. А задержаны они были в ходе проведения специальной совместной операции сотрудников полиции и КНБ, которая прошла в областном центре и ряде городов Южного Казахстана. Тогда в самом центре Шымкента были задержаны сразу несколько человек, которые занимались продажей и ремонтом мобильных телефонов.

В тот же день пресс-служба ДВД ЮКО разослала официальное сообщение о том, что, по версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов. Перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера.

Среди граждан, в отношении которых судом санкционирован арест, один задержан в Шымкенте, второй – в Жетысае, а третий – в Сарыагаше.