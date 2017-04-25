​Отгородиться от воды

На сегодня больше всего жалоб поступает от жителей Карасу­ского и Аулиекольского районов Костанайской области. Так, из-за размыва дороги от мира отрезано до сих пор село Степное Карасуского района. Вода по-прежнему стоит и в ряде других, отдельных поселках области.

Согласно последним данным, подтопленными остаются 16 домов­­ в с. Жамбыл Карасуского района, куда в воскресенье, как только открыли дороги, приехал аким области Архимед Мухамбетов. К слову, специалисты сейчас говорят о том, что ситуацию усугубили дожди – они прошли на территории Костанайской области в самый пик паводка – еще 15–17 апреля.

Как отметил Архимед Мухамбетов, в регионе созданы 2 комиссии. Одна из них определяет число погибших животных, вторая – оценивает состояние домов. Так, по предварительным данным, в 10 подтопленных селах Карасуского района погиб-ло около 400 голов домашнего скота и почти 700 голов птицы. Часть животных, как оказалось, не была зарегистрирована. И это одна из самых острых для сельчан проблем, ведь в таком случае они не получат компенсацию ущерба из бюджета.

– Начнем в ближайшие дни восстанавливать деньгами потери скота, – сказал областной аким. – Всего по Карасускому району ущерб по скоту составил более 11 миллионов тенге. 7,3 миллиона тенге из них будут выделены из бюджета, остальные – за счет спонсорских средств. В спе­ци­ально созданном фонде по оказанию гуманитарной помощи уже собрано 10 миллионов тенге.

Также глава региона сообщил, что будут выделены деньги на восстановление или покупку жилья тем, кто потерял дома в этот паводок. Как отмечают жители сел, наибольший ущерб вода нанесла саманным строениям – у большинства из них обвалились стены.

В то же время специалисты отмечают, что такого количества воды в этих краях не видели уже давно. К примеру в п. Жамбыл большой паводок в последний раз приходил в 1994 году. Поэтому, по словам Архимеда Мухамбетова, будут заменены водопропускные трубы, обеспечивающие проход воды через дорогу. Также идет обсуждение по вопросу возможного строительства земляного вала. В нынешнем году он защитил от воды с. Суриковка Костанайского района, где в 2016-м большая вода впервые за последние 50 лет оставила без жилья многие семьи.

Всего, по данным ДЧС, с начала паводкового периода на территории Костанайской области в зону подтопления попало 103 дома и 138 дворов. Эвакуированы 365 человек, большая часть пострадавших обеспокоены вопросом обеспечения питьевой водой. В то же время закрыто движение на участке 715 км автодороги республиканского значения Екатеринбург – Алматы, спасатели продолжают откачку воды и ведут работы по восстановлению дороги.