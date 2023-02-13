Отгрузка ГСМ – по плану: на ПНХЗ завершили ремонт

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На павлодарском нефтехимическом заводе завершены ремонтные работы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на отдел по связям с общественностью ТОО "Павлодарский нефтехимический завод".

"10 февраля производство водорода было снижено и начаты ремонтные работы по устранению обнаруженного дефекта на сварном шве трубопровода, транспортирующего технологический газ в печь парового риформинга УПВ. Сегодня, 13 февраля, ремонтные работы завершены, начаты пусковые процедуры на УПВ с началом производства дизтоплива завтра, 14 февраля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент обнаружения дефекта запасы дизтоплива на ПНХЗ составляли более 20 тыс. тонн. Это позволит предприятию осуществлять плановую отгрузку продукта до 5 тыс. тонн в сутки.

"Производство автобензина ведётся в штатном режиме, отгрузка осуществляется по плану – до 5,5 тыс. тонн в сутки. Накопленные за время простоя УПВ компоненты нефтепродуктов будут переработаны в товарный продукт в марте. Таким образом ПНХЗ обеспечит запланированный объем производства дизельного топлива к началу весенне-полевых работ", – заключили в пресс-службе компании.