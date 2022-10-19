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Отходы можно пустить в дело, но…

Наталья Денисова, Кызылординская область

В Кызылорде предпринимателями и рационализаторами разработан инновационный проект по утилизации золоотвалов ТЭС. Но будет ли он поддержан государством и реализован?

По словам одного из соавторов проекта, предпринимателя Вячеслава Юна, в Казахстане в настоящее время работают 32 тепловые электростанции на твердом топливе. При этом, по данным экологов, такие объекты в два-четыре раза интенсивнее загрязняют среду радиоактивными веществами, чем АЭС аналогичной мощности.

На урбанизированных территориях образуются золоотвалы, шламонакопители, другие виды нарушенных земель, наносящие значительный ущерб как окружающей среде, так и здоровью людей.

По данным предпринимателей и изобретателей Вячеслава Юна и Дархана Утепова, собранным в ходе их работы над проектом, в республике при сжигании угля в котлах ТЭС ежегодно образуется около 19 млн тонн золы и золо­шлаковых смесей. В отвалах возле ряда крупных населенных пунктов накоплено уже более 300 млн тонн зольных отходов, которые пылят и с осадками просачиваются в грунтовые воды.

Попадая же в органы дыхания человека, они вызывают различные респираторные заболевания.

– Наиболее экологически и экономически целесообразный способ решения проблемы – промышленное освоение, то есть превращение отходов ТЭС в различные продукты или сырье. Использование этих отходов можно считать целым новым направлением бизнеса, – говорит Вячеслав Юн.

Здесь уместно сказать несколько слов о самих Вячеславе Юне и Дархане Утепове. Оба они имеют многолетний стаж работы научного и прикладного характера.

Дархан Кенесович Утепов – автор нескольких десятков научных статей, обладатель 30 инновацион­ных патентов и трех основных патентов Рес­публики Казахстан на изобретения.

Вячеслав Анатольевич Юн более десяти лет занимается предпринимательской деятельностью в области производства пенообразователей для легких бетонов, жженого кирпича и ячеистого бетона. Имеет огромный опыт по внедрению в условиях действующего предприятия инновационных рентабельных разработок.

Также он имеет авторство и право патентообладания на три основных патента на изоб­ретение РК. Является грантополучателем программы НАТР на сумму 32 млн тенге по стартапу «Комплексная переработка кератиносодержащих отходов», позволяющего получать единственный в Казахстане пенообразователь для ячеис­того бетона.

Новый же их проект, о котором идет речь, называется «Комплекс­ная переработка золошлаковых твердых промышленных отходов, в частности золошлака котельных и теплоэлектростанций, и организация малотоннажного рецикляционного и диверсификационного производства готовой конечной продукции в условиях Кызылординской области».

То есть в своем регионе предприниматели и изобретатели готовы переработать содержимое золоотвала в полезную для строи­тельной отрасли продукцию.

Отметим особо, что проект можно масштабировать на любой регион, ликвидировав таким образом золоотвалы где угодно. И применить технологию переработки золошлаковых отходов на территории любых стран.

– Комплексная переработка золошлаковых отходов позволяет решить целый ряд заданий, связанных с охраной окружающей среды, и наладить производство заполнителей в ячеистые бетоны и изделия из пластика, – поясняет Вячеслав Юн. – Основная цель проекта даже не в экстренной переработке всего объема золо­шлаковых отходов, накопившихся в Казахстане, а в создании объек­тивных условий для их постоянного максимального использования во время производства товарной продукции, в том числе на собственных производствах.

В общем, запустив проект, предлагаемый Юном и Утеповым, можно получить длительный эффект: наладить постоянную и качественную утилизацию содержимого золоотвалов.

– Особенно актуальна проблема утилизации и использования золошлаковых отходов крупнейшей ТЭЦ «Кызылордатеплоэлектроцентра», – считает Вячеслав Анатольевич. – За 50-летний период эксплуатации КТЭЦ на угле на ее территории скопилось до 1,5 миллиона тонн отходов, занимающих площадь 33 гектара.

Во исполнение мер «Системы экологического менеджмента по безопасному хранению, переработке⁄обработке золошлаковых отходов» планом КТЭЦ по финансированию их общей утилизации силами специализированных организаций предусмотрено 1,26 млрд тенге.

Рационализаторы предлагают комплексный подход к решению серьезной проблемы и гарантирует полную утилизацию накопленного объема золо­шлаковых отходов с применением современных инновационных подходов и технологий. При этом, кстати говоря, дополнительно будет создано 225 новых рабочих мест.

– Мы подали заявку на инновационный грант на сайте АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations», она была зарегистрирована под № 333, – рассказывает Вячеслав Юн. – Была проведена презентация, на которой, как нам кажется, задавались совсем ненужные вопросы. В итоге нам прислали рассылку об отказе в гранте на почту, буквально в одном предложении. При попытке выяснить причину отказа нам ответили, мол, «совет так решил».

Но нам бы хотелось получить обоснованную мотивировку отказа хотя бы для того, чтобы доработать проект. Ведь мы представили на обсуждение совета свой многолетний труд. А кызыл­ординцы, полагаем, достойны того, чтобы не дышать пылью золоотвалов. Достойны чистой, зеленой страны. И если не поддерживать проекты, которые помогут ее таковой сделать, то какие тогда финансировать идеи?

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