Отходы мясоперерабатывающих предприятий вывозили на свалку – в Минэкологии отреагировали на публикацию

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали информацию о вывозе биологических отходов мясоперерабатывающих предприятий прямо на свалку в Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отметим, в конце марта 2022 года на сайте «ТоболИнфо» появилась статья с заявлениями экоактивистов региона о том, что в Костанайской области производственные биологические отходы вывозятся на свалки вместо утилизации.

Со слов экоактивистов, приведенных в материале, четыре мясоперерабатывающих предприятия Костанайского района вывозят отходы (кости и внутренности) прямо на свалку. При этом, пишется в статье, их тут же мгновенно разбирают по пакетам люди, уже видимо знающие, что и когда привезет машина с одной из мясоперерабатывающих фирм.

Согласно действующему законодательству, вывоз на свалки и полигоны биологических отходов (материалы, вещества, остатки животного, растительного и минерального происхождений, образующиеся в результате гибели животных, ветеринарной практической и научной деятельности, убоя) для захоронения исключается. Также запрещен сброс биологических отходов в водоемы и мусорные контейнеры.

«Представители комбинатов, до которых нам удалось достучаться, утверждают, что утилизацией они не занимаются, и никогда на свалки отходы никто не вывозил», – пишет «ТоболИнфо».

«По данному обращению департамент экологии по Костанайской области направил материалы в органы правовой статистики для открытия внеплановой проверки.

Выявленная проблема находится на контроле. О статусе проведения проверки будет сообщено дополнительно», – заверили в Минэкологии.

Фото: tobolinfo.kz