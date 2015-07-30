Свежий выпуск Отходы – в доходы Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Восемь лет назад житель Актобе Марат Исмухамбетов открыл рядом с домом шиномонтажную мастерскую. Разумеется, все по закону: зарегистрировал ИП и стал оказывать услуги клиентам по ремонту колес машин. Собственное дело стало семейным бизнесом – сын Константин взялся помогать.

Все бы хорошо, если бы не одно «но». Чем больше становился объем работ, тем выше росла во дворе гора отработанных, негодных автомобильных шин. Сдать их куда-то на утилизацию было невозможно, поскольку в городе такого предприятия не было и в помине. На свалку везти – не разрешалось, сжигать где-то в степи – небезопасно, да и экологии во вред. Чуть что не так – штраф. Многие коллеги – хозяе­ва шиномонтажек из-за этой проблемы за голову хватались. Кто-то в обход запретительных мер шел на различные ухищрения, лишь бы избавиться от шинного хлама. «Нет, так дело не пойдет, – решил однажды Исмухамбетов-старший. – Надо что-то придумать на пользу всем». Вот и пришла идея – разработал бизнес-план по открытию производства, которое позволило бы решить сразу две проб­лемы: экологическую и утилизации. Немало технической литературы перелистал для этого, в Интернете покопался.

– Все новое – это хорошо забытое старое, – улыбается предприниматель. – Технология переработки шин применялась и в былые времена, просто о ней подзабыли, а я решил ее реанимировать. В чем она заключается: получать из ненужного отхода качественный полимер.

Собственными силами реализовать идею предприимчивому актюбинцу сразу не удалось бы, если бы не помощь государства. При поддержке регионального АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Исмухамбетовы стали участниками госпрограммы «ДКБ-2020». Благодаря этому получили льготную субсидию с процентной ставкой по кредиту, а также грант. В банке была открыта кредитная линия на 12,6 млн тенге. Из этих средств 7% были просубсидированы государством.

Сегодня на территории ТОО «ЭкоВторТехРесурс» (так назвали свое предприятие Исмухамбетовы) построен цех, установлено оборудование по переработке шин. В общей сложности пуск нового производства обошелся им на 33 млн тенге. Мощность цеха составляет 1 100 тонн в год. За час из обычных автошин, выброшенных на свалку, предприниматели получают до 200 кг резиновой крошки. Область ее применения весьма обширна. На практике она используется как один из компонентов при укладке асфальта. Марат Исмухамбетов намерен применить ее для производства бесшовного резинового покрытия для спортивных площадок, беговых дорожек, в парках и так далее. Говорит, что в настоящее время по проекту при строительстве дошкольных учреждений детские площадки укладываются обыкновенной песчаной тротуарной плиткой, что не совсем безопасно для малышей – нередко при падении они получают травмы, ушибы. Резиновые напольные покрытия как раз в этом вопросе – спасительная соломинка. Опытные их образцы предприниматель уже изготовил, чтобы показать и убедить в их практичнос­ти руководство областного управления образования, спорта. Для более широкого производства этой продукции из резиновой крошки потребуется вложение дополнительных средств. Необходимо будет закупать новое оборудование. Поэтому в ближайшей перспективе инициатор проекта Марат Исмухамбетов планирует открыть еще и цех холодного прессования. На эти цели, по его расчетам, собственных средств должно хватить. Чтобы затем это производство работало без простоев, в данный момент и складируют запас резиновой крошки. Сырья для ее изготовления достаточно: сами разъезжают по округе, собирая шинные отходы. Везут их на территорию предприятия и хозяева шиномонтажек, другие транспортные организации, прознав о том, что есть куда утилизировать ненужный хлам. И у экологов, СЭС нет к ним теперь претензий.

С открытием данного производства создано 11 постоянных рабочих мест. Численность специалистов может значительно вырасти, если со временем будет запущен еще и второй цех.