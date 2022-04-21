Отходы – в доходы: Сенатор Дюсембинов предложил меры по борьбе со свалками

Объем коммунальных отходов растёт с каждым годом, а система управления такими отходами отсутствует. Ситуацией в своём депутатском запросе возмутился сенатор Султан Дюсембинов. По его словам, мусорные полигоны не способствуют развитию населённых пунктов и снижают качество жизни граждан, ухудшая экологию, а иногда и создавая серьёзную опасность для здоровья людей. А ещё горы мусора – это и упущенные выгоды.

Предложение сенатора - направить деньги на создание Региональной системы управления отходами потребления. Созданная таким образом полноценная отрасль, плюсом к улучшению экологии, приносила бы и ощутимый финансовый доход, добавил он.

«Предлагаем принять комплексные меры по управлению промышленных отходов и отходов потребления, определить источники финансирования по реализации данных мер. Важно провести анализ государственной отчётности по коммунальным отходам и разработать мероприятия по повышению её качества. Так же необходима рассмотреть вопрос и определить пилотным проектом для создания и дальнейшего развития Региональной системы обращения с коммунальными отходами, определив способы финансирования и обеспечив организационные мероприятия по его запуску, а также оказать содействие в реализации предлагаемого Всемирным Банком проекта «Комплексная цифровая SMART-система управления коммунальными отходами Алматинской агломерации», - сказал сенатор.