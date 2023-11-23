Отказ от прививок ведёт к эпидемии

С начала года в регионе болезнь подтвердили более чем у 280 человек, почти 85% из которых не вакцинированы.

Более трети всех заболевших – малыши от года до трех лет. У многих корь протекает с тяжелыми осложнениями, а ведь этого можно было избежать, уверены эпидемиологи. Основной причиной вспышки заболеваемости специалисты областного департамента санэпидконтроля называют рост количества непривитого населения: если в 2020 году в регионе насчитывалось 285 «отказников», то за десять месяцев текущего их число достигло почти пятисот. Виной всему как религиозные убеждения, так и «личные мотивы», поясняют врачи.

Неконтролируемый поток информации в Интернете и агитация антиваксеров делают свое дело. Но родители, желая «уберечь» детей от вреда вакцин, на самом деле подвергают их здоровье реальной опасности. Помимо того, что отказники болеют сами, они становятся источником инфекции для всех окружающих: корь, как известно, весьма заразна. Самым эффективным способом профилактики была и остается вакцинация, напоминают специалисты. Согласно национальному календарю прививок, бесплатная плановая иммунизация детей против кори проводится дваж­ды – в возрасте с 12 до 15 месяцев и в шесть лет.