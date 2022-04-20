Официально
Отказали тормоза
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Грузовой автомобиль сорвался с эстакады моста, протаранив ограждение.

Водитель грузовой автомашины ГАЗ-53, двигаясь по улице Рашидова, не справился с рулевым управлением. Тяжелый автомобиль снес ограждение дорожной эстакады и упал вниз, опрокинувшись на припаркованные возле автомойки легковые автомобили. К счастью, ни в одной из машин не было людей. Шансов выжить у них было бы мало. Две из трех машин под тяжестью грузовика раздавило полностью. Чуть меньше досталось автомобилю Chevrolet, корпус которого оказался спрессованным наполовину. Вряд ли эти автомобили удастся вернуть в рабочее состояние.

Свидетели происшествия утверждают, что у автомобиля отказали тормоза. В отношении водителя ГАЗ-53 полицейские полка патрульной полиции составили протокол в соответствии со статьей КоАП РК, предполагающей административную ответственность за нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Собранные материалы направят в административный суд, которому предстоит определить меру и степень вины водителя за случившееся.

Популярное

Все
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Казахстан начинает переход к нормам зрелой демократии – экспертное мнение
Развитое гражданское общество должно стать определяющей чертой нового Казахстана
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Шквал исков, посыпавшихся в новые административные суды Казахстана, ошеломляет
Почему каждому туристу стоит посетить древнее городище Чирик-Рабат в Казахстане
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Представлен обновленный рейтинг лучших теннисистов мира
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Автобусные парки Уральска собирались невыходом на маршруты заявить о сложной ситуации в транспортной системе
Артисты Astana Opera отправляются в гастрольный тур по пяти городам Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Алматинский силач сдвинул с места военный самолет и попал в Книгу рекордов
К ответу, если туалета нет
Заветные кресла в совете
Ветер прошлого над крепостными стенами
В шаге от остановки
​​​​​​​И доноры нужны, и оснащение
Фундамент для родной словесности
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Официально
С прицелом на Олимпиаду
Официально
Номера подложные, груз – без документов
Официально
Театр едет в гости к вам
Официально
Наследники Махтумкули
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021