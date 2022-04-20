Грузовой автомобиль сорвался с эстакады моста, протаранив ограждение.

Водитель грузовой автомашины ГАЗ-53, двигаясь по улице Рашидова, не справился с рулевым управлением. Тяжелый автомобиль снес ограждение дорожной эстакады и упал вниз, опрокинувшись на припаркованные возле автомойки легковые автомобили. К счастью, ни в одной из машин не было людей. Шансов выжить у них было бы мало. Две из трех машин под тяжестью грузовика раздавило полностью. Чуть меньше досталось автомобилю Chevrolet, корпус которого оказался спрессованным наполовину. Вряд ли эти автомобили удастся вернуть в рабочее состояние.

Свидетели происшествия утверждают, что у автомобиля отказали тормоза. В отношении водителя ГАЗ-53 полицейские полка патрульной полиции составили протокол в соответствии со статьей КоАП РК, предполагающей административную ответственность за нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Собранные материалы направят в административный суд, которому предстоит определить меру и степень вины водителя за случившееся.