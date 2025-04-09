В прошлом году около 30 населенных пунк­тов ввели на своей территории запрет на продажу спиртных напитков. В этом году таких уже 61. Начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов во время отчетной встречи с населением в онлайн-формате проинформировал, что трезвые села играют важную роль в профилактике правонарушений и преступлений, формируют культуру нулевой терпимости к правонарушениям. За последние несколько лет в этих селах не зарегистрировано преступлений, царят порядок и спокойствие.

Инициаторами отказа от спиртного выступили старейшины. Их поддержала молодежь. Трезвость стала нормой жизни в населенных пунктах Дермене, Табысты, Жанажол, Нуртас, Мадениет.

Жители аула Улгили Бабайкурганского сельского округа Сауранского района отказались от продажи алкоголя еще лет 10 назад. И считают, что правильно сделали. В местных магазинах не продают спиртное, а к соседям не наездишься. Так что если и были в селе любители горячительного, им создали такие условия, что пришлось отказываться от пагубной привычки.

Председатель совета ветеранов Бабайкурганского сельского округа Тореш Алканов утверждает, что среди местных жителей перевелись выпивохи и домашние дебоширы, все работают, нет драк среди молодежи. Владельцы магазинов вполне могут получить выручку, продавая товары повседневного спроса.