Отказаться от полиэтиленовых пакетов призывают в Усть-Каменогорске

Полиэтиленовая пленка? Не надо!

В Усть-Каменогорске специалисты и экоактивисты призвали предпринимателей и население отказаться от полиэтиленовых пакетов.

В ходе заседания «круглого стола», участниками которого стали представители бизнеса, общественники и экологи, прозвучали показательные цифры. В Казахстане каждый день используется около 15 млн полиэтиленовых пакетов различных видов и плотности.

Примерно десятая часть всех твердых бытовых отходов, поступающих на полигоны, это полимеры, в том числе пленочные пакеты. В Восточном Казахстане в течение года образуется больше 3,4 тыс. тонн отходов из полиэтилена, и далеко не все они отправляются на переработку.

– Пластиковые пакеты удобны в повседневной жизни, – отметили в региональном отделении ассоциации EcoJer. – И одновременно они опасны для окружающей среды и здоровья человека. Во всем мире бьют тревогу и призывают отказаться от пленочной тары.

По словам специалистов, пленочные пакеты содержат свинец, клей, краску. На их поверхности находится множество различных бактерий, в том числе опасная кишечная палочка. Внутри во влажной и теплой среде с продуктами быстро размножаются плесень, грибок.

Даже в холодильнике при длительном хранении продуктов питания в пленке, в том числе пищевой, у них повышается кис­лотность, что, в свою очередь, может вызвать выделение токсинов. В тепле же полиэтилен начинает выделять формальдегид, а также мономерные фтолаты, плохо влияющие на работу печени и почек.

– Одноразовые пакеты забивают канализационные системы городов, пластмассовые отходы засоряют берега и прибрежные зоны, – отметили активисты. – Пленка медленно разлагается. И сжигать ее нельзя – образуется много угарного газа и канцерогенов. В результате идет загрязнение планеты. Во всем мире экологи настаивают на сокращении использования упаковки из полиэтилена.

На сегодня запрет на пленочные пакеты действует более чем в 40 странах. Например, в Дании, Германии, Чехии, Узбекистане запрещена их бесплатная раздача в магазинах. А в таких странах, как США, Китай, Италия, Австралия, Пакистан, Грузия, Кения и других, введен полный запрет на использование, производство и импорт пакетов из полиэтилена.

В Казахстане, в том числе на востоке страны, важная экологическая инициатива пока в начале пути. Активисты пробуют разъяснять населению необходимость культуры раздельного сбора мусора и призывают к сознательному отказу от одноразовых пакетов. По словам представителей областного департамента экологии, из опыта других стран можно спрогнозировать снижение использования пленки почти на треть, если супермаркеты сделают пакеты платными.

– Многие торговые центры уже выставили на видные мес­та стойки с альтернативными видами упаковки, в основном бумажными и крафтовыми пакетами, – пояснили в EcoJer. – На вывесках объясняется, что бумага – это природный материал, безопасный для окружающей среды. Надеемся, что постепенно все магазины внедрят у себя эту культуру. Внести вклад в борьбу с загрязнением природы нетрудно, – достаточно при походах за покупками брать с собой тканевые сумки. Мы не устаем напоминать согражданам: нач­ните с себя, и мир наверняка станет чище.

К слову, специально для «Казахстанской правды» активисты-экологи собрали любопытные факты. Продолжительность использования полиэтиленового пакета – в среднем 20 минут. За год на планете производится до 5 трлн пакетов, а перерабатывается менее 3%. В результате засорения морей и океанов полимерами водные обитатели, в том числе рыбы, дельфины, киты, черепахи, тюлени, заглатывают пленку, путаются в ней и гибнут. Один человек, на протяжении жизни пользующийся только переработанной упаковкой, помог бы избавить окружающую среду от 22 тыс. полиэтиленовых пакетов.