Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин в Мажилисе Парламента РК ответил на вопрос журналиста, какова вероятность отказа России от аренды космодрома «Байконур», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Багдат Мусин привел слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина из его заявления о том, что планы по Байконуру не изменились.

«Вчера, вроде, господин Рогозин заявил, что у него планы не изменились. Они заявили, что с Казахстаном они будут работать и будут развивать все запланированные космические программы. У нас предстоят переговоры с российскими коллегами, потому что понятно, что время на месте не стоит, мы живем не в лесу. У нас где-то на 15-20 апреля запланированы с ними переговоры по ряду вопросов, в том числе по перспективным проектам на ближайшие годы», – пояснил Багдат Мусин.

Также Багдат Мусин ответил на вопрос о том, сколько Россия платит за аренду Байконура.

«Свыше 100 миллионов долларов в год. Договор ратифицирован до 2050 года», – сказал Багдат Мусин.