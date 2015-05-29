Откажись от табака Свежий выпуск 476 Марина ПАРХОМЕНКО

Сделать такой вывод казахстанские и международные специалисты смогли благодаря впервые проведенному в стране Глобальному опросу взрос­лого населения о потреблении табака (GATS). О результатах исследования в преддверии Всемирного дня без табака участники исследования рассказали на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

GATS проведен в 2014–2015 годах с использованием глобальной стандартизированной методологии Всемирной организации здравоохранения совместно с Центром по конт­ролю над заболеваниями и при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития. Всего было отобрано 4 611 домохозяйств, и в результате исследования получено 4 425 полных индивидуальных интервью с общим уровнем ответа 96,7%.

Итак, по словам директора Национального центра проблем формирования здорового образа жизни Жамили Баттаковой, в настоящее время, судя по опросу, курят табак 42,4% мужчин и 4,5% женщин, или 2,8 млн взрослых. За последние годы потребление табака снизилось с 26,5% до 22,4%. Больше курят горожане– 25,6%, меньше – жители села – 18,2%, а вот насвай потребляют больше селяне – 4% против 1,2%. Самый активный возраст табакокурения – от 25 до 44 лет. По мнению специалиста, внушает оптимизм то, что 57,9% нынешних курильщиков задумывались об отказе от сигарет из-за иллюстрированных предупреждений о вреде курения и 49,8% получали рекомендации от медработников отказаться от курения.

Руководитель Регионального офиса ВОЗ в Казахстане Мелита Вуйнович отметила, что Казахстан за короткий срок, а к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака страна присоединилась в 2006 году, сделал многое. Данные получены с помощью GATS, а в своем регионе Казахстан провел это обследование первым. Теперь, как считает специалист Программы контроля над табаком Европейского бюро ВОЗ Труди Винховен, эти данные можно использовать для сравнения как внутри страны, так и между странами.

– ВОЗ приветствует укрепление межотраслевого взаимодействия в борьбе за снижение табакокурения, что повысит эффективность мер, – считает Мелита Вуйнович. – Необходимо повышение налогов, усиление борьбы со скрытой рекламой, вовлечение в профилактическую работу сферы образования, СМИ.

Все эти меры лягут в основу «дорожной карты», которая будет принята для стран, ратифицировавших Рамочную конвенцию. Вообще же Европейское бюро ВОЗ ставит задачу сократить потребление табака на 30% до 2025 года.



