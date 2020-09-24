Отказов в медпомощи по пакету ГОБМП не должно быть – Токежанов
Айдана Демесинова
При отсутствии статуса застрахованности в Фонде социального медицинского страхования граждане должны гарантированно получать бесплатные медицинские услуги по пакету ГОБМП. Об этом заявил на брифинге в СЦК председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" БолатТокежанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Даже, если человек не застрахован, он всегда имеет право на гарантированную государством бесплатную медицинскую помощь, в ней отказов не должно быть. Мы чутко реагируем на подобного рода жалобы граждан в фонд", - заверил Токежанов.
По его словам, если у граждан хроническое заболевание, и они состоят на учете по социально-значимым видам заболеваний и хроническим заболеваниям, подлежащим динамическому наблюдению, то прием узкого специалиста также осуществляется по пакету ГОБМП. Отмечается, что сейчас в Фонд через приложение Qoldau 24/7 и социальные сети участились жалобы на отказ в гарантированной помощи в поликлиниках страны.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что отказа в помощи, которая входит в пакет ГОБМП, быть не должно", - подчеркнул глава Фонда.
В то же время, застрахованным гражданам медицинская помощь оказывается по расширенному перечню услуг. Это – стоматологическая помощь для отдельных категорий пациентов, профилактические осмотры целевых групп населения, школьная медицина, экстренная и плановая медицинская помощь по утвержденному перечню. В пакете ОСМС также доступна по медицинским показаниям медицинская реабилитация для пациентов после инфаркта, инсульта, различных травм и оперативные вмешательства, а также при хронических заболеваниях у детей.
"Конечно, нынешний год стал большим испытанием для системы здравоохранения страны, пандемия сильно скорректировала наши планы по увеличению доступа к консультациям, диагностике, реабилитации, что предполагалось предоставить за счет медстрахования. Только сейчас поликлиники и больницы возвращаются к обычному режиму и оказанию плановой помощи населению", - отметил Токежанов.