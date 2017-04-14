Вектор внутренних реформ

По своему значению статья Президента «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» сопоставима с недавно прозвучавшим Посланием народу Казахстана, а в отдельных моментах созвучна приоритетам Стратегии-2050. На мой взгляд, здесь прозвучали ответы на вопросы, которые остались нераскрытыми в предыдущих программных документах, ответы, в которых сегодня казахстанцы остро нуждаются.

Аскар Нурша, координатор проектов по внешней политике ИМЭП при Фонде Первого Президента РК – Лидера нации

Статья Президента раскрывает духовный, моральный аспект политики модернизации, которую сегодня Казахстан претворяет в жизнь. Она обращена к личности, к духовности, то есть к основе основ.

Необходимость развития человеческого капитала – вот главный месседж увидевшей свет статьи. Речь о модернизации и глобальной конкурентоспособности как в личном, так и в национальном масштабе идет здесь в социально-культурном аспекте. Президент говорит о необходимости сохранения национально-культурного кода. Глава государства обращается к истории, говоря о том, что необходимо сохранить идентичность, но в то же время не забывать о прогрессивных концепциях развития, позволяющих двигаться вперед. Для возрождения нации необходимо пересмотреть все то, что тянет нас назад. Народу Казахстана исторически были присущи такие качества, как экологическое сознание, открытость и толерантность. Эти качества национального мировоззрения помогут нам преодолеть вызовы будущего.

Мы должны понимать, что экономическая модернизация неизбежно затронет гуманитарную сферу жизни общества. И казахстанцы должны адаптироваться к этим изменениям, быть готовыми к масштабным внутренним реформам. Это требует изменений в сознании, являющихся неотъемлемой частью технического прогресса. Духовно-нравственные ориентиры должны лечь в основу взаимоотношений граждан друг с другом, в том числе деловой этики, отношений граждан и государства. Поэтому статья Президента очень своевременно настраивает нас на эти преобразования, задает вектор внутреннего развития, гармонично дополняя стратегии экономического развития.

Не закрываясь от внешнего мира

Вышедшая в свет программная статья Главы государства хорошо кристаллизует контуры той идеологической платформы, которая стала вырабатываться в стране в качестве ответа на усиление как внутренних, так и внешних вызовов последних лет.

Ержан Салтыбаев, директор Института мировой экономики и политики

Прежде всего бросается в глаза достаточно продвинутое видение, заложенное в содержании статьи. Президент призывает быть открытым к изменениям, меняться в соответствии с глобальными трендами и не закрываться от внешнего мира.

Символическим выражением нового видения стала идея перехода казахского языка на латиницу как тот алфавит, который олицетворяет передовые технологии и новые знания современного информационного общества. В данном контексте важно избежать бюрократизации реализации президентского поручения, сведения его к привычному набору планов и протоколов. Такой стандартный подход способен нивелировать заложенный в статье глубокий реформаторский потенциал, не позволив вшитым в нее месседжам получить развитие в реальном общественно-политическом поле.

Полагаем, целесообразно представить статью как возможность начать широкий и заинтересованный общенациональный диалог на наболевшие в обществе темы, связанные с идентичностью, традициями, языком и историей.

Важно учесть реальную динамику социальной и культурной жизни современного казахстанского социума и, в частности, реакции и запросы растущего городского среднего класса. Именно для этого нового слоя образованных, мобильных граж­дан, живущих и мыслящих в соответствии с современной глобальной повесткой, очень важны ценности свободы, открытости и прагматизма, о которых говорит Президент. Эти люди, свободные как от советских, так и от узкотрадиционалистских установок, воспринимают как данность тот уровень свободы, который возник за годы независимости. Им чужд узкий этнический национализм, но для них также очень важно сохранение своего этнокультурного кода.

Таким образом, статья Президента показывает, что политическая элита имеет готовность опереться на новые динамичные социальные слои, способные стать драйвером прогрессивных социальных и политических изменений в рамках объявленной Модернизации 3.0.

В целом нам демонстрируется цивилизационный и ценностный выбор Казахстана в сторону открытости, инноваций и прогресса. Не попытка закрыться от всего мира, не поиск внешних врагов и не призыв неукоснительно следовать некоему уникальному локальному пути развития. Напротив, ключевая идеологема, продвигаемая Президентом, – это реформа через открытость, готовность к изменениям, здоровый прагматизм, духовный и культурный динамизм всего казахстанского общества.

Национальный код предков

В статье Нурсултана Назарбаева сохранение национальной идентичности выделено в приоритет.

Абсаттар Дербисали, директор Института востоковедения им. Р. Сулейменова, доктор филологических наук, профессор

За годы суверенного развития были инициированы государственные программы «Мәдени мұра», «Халық тарих толқынында» по созданию целостной системы изучения культурного наследия, воссозданию историко-культурных, письменных, архитектурных памятников, имеющих особое значение для национальной истории.

Институт востоковедения, активно участвуя в этих программах, сделал многое по расширению казахстанской источниковедческой и информационно-исторической базы копиями материалов из зарубежных фондов. В рамках программы «Культурное наследие» начиная с 2005 года вышли в свет 20 томов серии «История Казахстана в арабских, китайских, монгольских, персидских, тюркских источниках». Эти же работы институт продолжил по программе «Халық тарих толқынында».

Говоря о модернизации национального самосознания, можно отметить, что научное изучение глубин истории и культуры казахского народа имеет огромное государственное значение. И несомненно, является одним из основных идеологических и культурных приоритетов, открыто декларирующих преемственность поколений и культур. Значимость таких инициатив обусловлена возможностью создания мировоззренческой модели Казахстана XXI века, опирающейся на собственные исторические традиции, на национальное самосознание как ядро национальной идентичности. Модернизация национального самосознания способствует росту интереса к истории народа, его культуре и родному языку.

Как подчеркивает Глава государства, начатые в стране масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания. И здесь необходимо здоровое соперничество, которое имеет огромное значение в современном мире. Это стремление к овладению современными технологиями, производству конкурентоспособных товаров и услуг, созданию имиджа качественного товаропроизводителя, национальных брендов.

Для этого необходимо создавать условия для обучения детей и молодежи. Во-первых, обеспечить интернет-связью хорошего качества отдаленные уголки. Такая связь поможет самообразованию молодежи, позволит получать самую свежую информацию со всего мира, даст возможность изучать языки онлайн. Программа общеобразовательных школ и вузов должна содержать полный материал по истории религий, этических учений страны, которые бы отображали процесс их развития в аспекте взаимо­связей и общих корней.

Сохраняя национальную идентичность, необходимо, как указывается в статье Главы государства, выработать свою модель. Хочу напомнить, что наши народные традиции, идущие из глубин веков, были подвергнуты серьезному испытанию во времена советского правления, когда насаждалась идеология отказа от своего исторического прошлого и духовных ценностей. В период независимости начались глубинные процессы по восстановлению культурных и духовных традиций. Тем не менее опасность утраты национальной идентичности, когда идет активный процесс глобализации, не исчезла. Только духовные ценности могут помочь в успешном противостоянии вызовам времени и поступательном развитии нашего общества.

Источниками духовных ценностей народа являются язык, история, самобытная культура, рукописное наследие. Это работы ученых древности, эпическое наследие, музыка, фольклор, традиции, архитектурные памятники – вообще весь культурный мир казахов, который доносит до нас национальный код наших предков. Сегодня это воссоздается и сохраняется в том числе благодаря расширению казахстанской источниковедческой и информационно-исторической базы копиями уникальных артефактов и архивных материалов. Только духовность, этические нормы, традиционные и культурные ценности имеют потенциал противостоять религиозному фундамен­тализму, экстремизму и терроризму. Гармоничное существование духовнос­ти как раз служит гарантом того, что в Казахстане не происходит конфликтов, раздоров и вражды на религиозной почве.

В Послании народу Президент подчеркивает: «Если нация теряет свой культурный код, то разрушается и сама нация». Памятники культуры Казахстана вследствие неблагоприятных природно-климатических условий разрушаются, некоторые уничтожены вандалами, а некоторые вывозят в другие места. Все это требует незамедлительных мер по их сохранению: обнаружению, фиксации, инвентаризации, картографированию, включению в список охраняемых государством объектов культуры, научному изучению. В контексте Стратегии «Казахстан-2050» активизация изучения национальной истории и организация сбора, систематизации и классификации всего имеющегося за рубежом и в стране материала является одной из актуальных задач исторической науки.

Подобные исследования помогут открыть новые памятники культуры, обосновать их значимость в духовной жизни, сформировать новые туристические маршруты. Для этого в Институте востоковедения разработан проект «Духовные ценности казахского народа: роль и значение святых мест в сохранении традиционной культуры», выполняются такие исследования, как «Памятники культуры казахов как форма хранения и передачи духовного наследия (на основе эпиграфических памятников Западно-Казахстанской области)». Эти наши разработки созвучны программам и проектам, которые назвал Глава государства в статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Ученые института проводят обширные исследования и активно участвуют в популяризации научных результатов, выступают с докладами и презентациями на международных и зарубежных конференциях, публикуют статьи в известных научных изданиях, выпускают книги на трех языках – казахском, русском и английском.

Для развития языка

Переход казахского языка на латиницу является своевременным и поступательным шагом в реализации задач и приоритетов Третьей модернизации Казахстана по устойчивому продвижению и вхождению

в число 30 передовых стран.

Жанат Сейдуманов, директор Национальной библиотеки РК

Весь цивилизованный мир давно использует латинский алфавит, поэтому переход казахского языка на латиницу, о котором говорится в программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Президента Нурсултана Назарбаева, считаю велением времени.

Данный вопрос не раз поднимался и обсуждался. Уверен, это необходимый и правильный шаг, который выведет нашу страну на новый уровень. Языковая среда должна быть конкурентоспособной, отвечать современным реалиям. Латиница лидирует в мировом информационном пространстве, и переход на нее откроет для каждого казахстанца новые возможности.

В истории казахской письменности латинский алфавит уже использовался – вся периодическая печать Казахстана с 1 января 1932 выходила на латинице. На современном этапе переход на нее необходим для модернизации казахского языка. Национальная библиотека Республики Казахстан располагает богатым фондом книг, периодических изданий на латинском алфавите, которые пользуются повышенным спросом у читателей и научных специалистов.

Молодежь – будущее государства

Казахстан идет к реализации поставленных целей – войти в тридцатку развитых государств мира. Глава государства, заботясь о будущем поколении, ведет нашу страну по пути модернизации и совершенствования.

Артур Бартель, председатель Союза немецкой молодежи Казахстана

Все мы помним, какой резонанс в об­ществе в начале нынешнего года вызывали Послание Президента «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность» и конституционная реформа. Сегодня мы говорим о программной статье Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», которая вызвала оживленную общественную дискуссию и огромный интерес.

Если говорить о молодежи Казахстана, хочется отметить, что для государства ее интересы являются приоритетом, ведь именно сегодняшнему молодому поколению завтра принимать эстафету, становясь у руля государства, укреп­ляя позиции страны на международной арене.

Главные вершины впереди

Программная статья Лидера нации дает четкие ответы на актуальную тему духовного возрождения, позволяет понять глубинную суть происходящих преобразований.

Уалихан Ибраев, директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Кызылординской области, кандидат исторических наук

В своей статье Глава государ­ства Нурсултан­ Назарбаев­ высказался по актуальным вопросам развития общества, объяснил, как повысить конкурентоспособность казахстанской нации и духовное возрождение. В современном мире успех государств определяет прежде всего человеческий капитал и Президент обоснованно обратился к историческим фактам национального прагматизма, сыгравшим судьбоносную роль в становлении нашего государства.

Многих вершин наша страна достигла и за четверть века независимости. Мы укрепили государственность, построили рыночную экономику, а в период глобального финансово-экономического кризиса реализовали сотни проектов индустриально-инновационной программы. Но неизменно, наряду с решением задач по повышению благосостояния граждан, в приоритете руководства страны были вопросы обеспечения стабильности в обществе – укрепление гражданского единства и межнационального согласия, чтобы каждый гражданин мог считать Казахстан своим домом. Благодаря такому комплексному подходу мы создали надежную базу для новых свершений и сейчас приступили к третьему этапу модернизации государства, который в полной мере раскроет потенциал страны, стремящейся в тридцатку развитых и благополучных государств мира.

В своей статье Глава государства обозначил ключевые направления модернизации сознания казахстанского общества. «Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены», – отметил Президент.

Для меня, как ученого-историка, члена Ассамблеи народа Казахстана, особый интерес представляет третье направление модернизации сознания об­щества – сохранение национальной идентичности. Глава государства очень точно подметил опасность доминирующих сегодня моделей модернизации общества, которые упрощаются и многим видятся как переход от национальной модели развития к универсальной.

«Но модернизация состоит и в том, что ряд архаи­ческих и не вписывающихся в глобальный мир привычек и пристрастий нужно оставить в прошлом. Это касается и такой особенности нашего сознания, как региональное разделение единой нации. Знать и гордиться историей своего края – дело нужное и полезное. Вот только забывать о гораздо большем – о принадлежности к единой и великой нации – нельзя», – пояснил Нурсултан Абишевич.

Программная статья Лидера нации дает четкие ответы на актуальную тему духовного возрождения, позволяет понять глубинную суть происходящих преобразований в политике, экономике и социальной сфере.

Уверен, призывы Главы государства будут услышаны казахстанцами и станут для них руководством к действию.