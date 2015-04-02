Свежий выпуск Откликнулись на «Зов Урала» Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

В столицу Башкортостана съехались творческие коллективы и солисты из России, Казахстана, Турции, Кыргызстана, Китая, Узбекистана и Беларуси. Самым большим по количеству участников оказалось российское представительство: в конкурсе приняли участие музыканты Татарстана, Тывы, Хакасии, Якутии, Челябинской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Курганской областей, а также Пермского края и Санкт-Петербурга. В нынешнем году конкурс «Зов Урала» был приурочен к саммиту ШОС. Цель фестиваля – сблизить и обогатить культуру народов стран-участниц, обмен опытом, налаживание дружеских и деловых контактов – была достигнута. Музыканты обменялись партитурами, включили в свой репертуар композиции своих новых друзей, заключили контракты на совместные концерты и проекты. Еще одна заветная цель творческого форума – создать сводный оркестр национальных инструментов тюркских народов (СОНИТН). По замыслу организаторов в сводный оркестр попадут самые «характерные» для каждого народа инструменты. К примеру, Башкортостан будут представлять кураисты, Казахстан – кобызисты, а Узбекистан – народные духовые инструменты.

Оценивать высокое исполнительское мастерство участников конкурса было доверено не менее авторитетному международному жюри. В его составе: главный дирижер Санкт-Петербургского академического Русского оркестра им. В. Андреева Дмитрий Хохлов, дирижер и педагог Владимир Лавришин из Челябинска, профессор Фарук Садыков из Узбекистана, руководитель Национального оркестра народных инструментов Башкортостана Рамил Гайзуллин и профессор Стамбульской консерватории Джихан Юртчу.

Гран-при фестиваля «Зов Урала» в текущем году разделили фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы» из Алматы и ансамбль «Тагильские гармоники» из Нижнего Тагила. Среди оркестров народных инструментов лучшим назвали коллектив «Виртуозы Самары».



