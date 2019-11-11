Отключение света в Нур-Султане: Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование в связи с отключением левобережья столицы от электроэнергии, передает Kazpravda.kz.
"В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству создать специальную комиссию во главе с Вице-премьером Романом Скляром. Необходимо провести тщательное расследование, выявить виновных, при необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы. Президент потребовал от Правительства и акимата Нур-Султана принять незамедлительные меры по недопущению подобной ситуации в будущем", – сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.
Напомним, 10 ноября в Нур-Султане из-за повреждения кабельной линии произошло возгорание в кабельном канале 10 кВ от подстанции 110/10кВ "Левобережная". В результате девять многоквартирных жилых комплексов, а также административные здания – Акорда, Сенат Парламента, Мажилис, Дом министерств, Дом Правительства, Верховный суд остались без света на длительное время.
"В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству создать специальную комиссию во главе с Вице-премьером Романом Скляром. Необходимо провести тщательное расследование, выявить виновных, при необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы. Президент потребовал от Правительства и акимата Нур-Султана принять незамедлительные меры по недопущению подобной ситуации в будущем", – сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.
Напомним, 10 ноября в Нур-Султане из-за повреждения кабельной линии произошло возгорание в кабельном канале 10 кВ от подстанции 110/10кВ "Левобережная". В результате девять многоквартирных жилых комплексов, а также административные здания – Акорда, Сенат Парламента, Мажилис, Дом министерств, Дом Правительства, Верховный суд остались без света на длительное время.