Откровение цвета

Статьи
441
Юлия Миленькая

Главным «героем» персональной выставки Германа Титова стал цвет.

Именно благодаря цвету в каждой работе художника есть своеобразное «ощущение присутствия» ключа к разгадке переживаемых зрителем эмоций и чувств. Герман Титов относится с большой долей симпатии, понимания и интереса к человеку, «вхожему» на его холст. Люди, «поселившиеся» на картинах, буквально растворяются в запечатленном мастером моменте. Они, как и в стихотворении Иосифа Бродского, «не выходят из комнаты, дают волю мебели и сливаются с обоями».

– Эта выставка о человеке и про человека. Присутствие предметов в пространстве влияет на присутствие человека внутри, – вот так, если коротко, описал экспозицию Герман Титов.

Собственно, свою новую выставку, шестую по счету, мастер так и назвал «Ощущение присутствия».

По словам кандидата искусствоведения, куратора выставки Екатерины Резниковой, в этом емком определении отображается стремление выразить сущность творческих исканий – почувствовать, понять, «остановить» зыбкое, ускользающее мгновение жизни.

Его Величество Цвет делает одну комнату буквально «залитой» солнечным светом, а вторую – пронизанной вечерним спокойствием и прохладой, подъезд старого дома – обветшалым, но весьма незаурядным, а городское кафе – знойно-летним, утренним. Все эти сюжеты создают, как точно определила Екатерина Резникова, некий «портрет места».

– Повторяющимся мотивом новых работ художника стало окно – оно то захватывает центр композиции, то смещается на периферию холста, – обратила внимание куратор выставки.

Окно по задумке автора становится границей внешнего и личного миров, усиливая остроту мгновения здесь и сейчас.

В экспозиции Германа Титова представлено около тридцати живописных произведений. Предыдущая выставка мастера прошла в 2021-м, и вот сегодня он снова подарил нам новую серию работ, показал, как и всегда, оригинальные находки живописных решений.

Через несколько дней после вернисажа состоялось обсуждение представленных работ. Искусствоведы и ценители искусства за импровизированным «круглым столом» поделились своими мыслями и наблюдениями.

Так, по мнению члена Союза художников РК, арт-блогера Лидии Дроздовой, алматинцы давно не видели такого «необъятного и откровенного в цвете», который у художника «чист и разухабист по-настоящему».

– Герман Титов – это тот художник, которого нельзя не заметить. В цвете и композициях он ничего не боится. Я видела его работы шесть лет назад. Герман тогда участвовал в выставке нашего сообщества «Яблоневая палитра». И тогда его работы выделялись разбором яркого оранжево-красно-зеленого цвета, игрой нестандартного построе­ния, – говорила она. – Актуальность всей живописи Германа – в отражении нашей повседневной обыденности и ее невероят­ного расширения, устремления куда-то дальше – в необозримые просторы неопределенных пространств…

Герман Титов родился в 1962 году в украинском Днепропетровске. В 1964-м его семья переехала в Алма-Ату. В 1985-м он окончил художественно-графический факультет Казахского педагогического института (ныне КазНПУ им. Абая). Участвует в выставках с 1990 года. На сегодняшний день живет на два города – в Алматы и Москве.

Популярное

Все
Банду скотокрадов задержали в ЗКО
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
Экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
Астрономы предупредили о магнитной буре 18 февраля
Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: что нового в агитационной кампании
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Арестован экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев
В Астане задержали вора, который "разувал" припаркованные автомобили
Премьер-министр: в Казахстане изменится структура промышленности
Уволен гендиректор "Павлодарэнерго" — рабочая поездка Романа Скляра в Экибастуз
Матч Рыбакиной в Абу-Даби: произошла невероятная сенсация
Премьер-министр потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству
Источник достоверности и правдивости
Крупный пожар в банном комплексе в Семее: два человека пострадали (видео)
Стало известно, какие организации намерены проводить опрос общественного мнения на выборах
Мошенник обманул родственниц на 7 млн тенге в Павлодаре
Километровая пробка образовалась на трассе в Туркестанской области (видео)
Стабфонды начали реализацию лука
Чемпионат Азии по легкой атлетике стартовал в Астане
Зеленый свет: автомобилистам могут разрешить езду по автобусной полосе в Астане
Казахстан завоевал две медали в первый день чемпионата Азии по легкой атлетике
Народную партию Казахстана на выборах представят 52 человека
Концепцию молодежной политики и развития образования рассмотрели в Правительстве
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Землетрясение произошло в Казахстане
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Еще раз о кино
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история

Читайте также

Искусство стойких
Страшная сила
На боевом курсе
Ученый, педагог, личность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]