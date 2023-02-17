Откровение цвета

Именно благодаря цвету в каждой работе художника есть своеобразное «ощущение присутствия» ключа к разгадке переживаемых зрителем эмоций и чувств. Герман Титов относится с большой долей симпатии, понимания и интереса к человеку, «вхожему» на его холст. Люди, «поселившиеся» на картинах, буквально растворяются в запечатленном мастером моменте. Они, как и в стихотворении Иосифа Бродского, «не выходят из комнаты, дают волю мебели и сливаются с обоями».

– Эта выставка о человеке и про человека. Присутствие предметов в пространстве влияет на присутствие человека внутри, – вот так, если коротко, описал экспозицию Герман Титов.

Собственно, свою новую выставку, шестую по счету, мастер так и назвал «Ощущение присутствия».

По словам кандидата искусствоведения, куратора выставки Екатерины Резниковой, в этом емком определении отображается стремление выразить сущность творческих исканий – почувствовать, понять, «остановить» зыбкое, ускользающее мгновение жизни.

Его Величество Цвет делает одну комнату буквально «залитой» солнечным светом, а вторую – пронизанной вечерним спокойствием и прохладой, подъезд старого дома – обветшалым, но весьма незаурядным, а городское кафе – знойно-летним, утренним. Все эти сюжеты создают, как точно определила Екатерина Резникова, некий «портрет места».

– Повторяющимся мотивом новых работ художника стало окно – оно то захватывает центр композиции, то смещается на периферию холста, – обратила внимание куратор выставки.

Окно по задумке автора становится границей внешнего и личного миров, усиливая остроту мгновения здесь и сейчас.

В экспозиции Германа Титова представлено около тридцати живописных произведений. Предыдущая выставка мастера прошла в 2021-м, и вот сегодня он снова подарил нам новую серию работ, показал, как и всегда, оригинальные находки живописных решений.

Через несколько дней после вернисажа состоялось обсуждение представленных работ. Искусствоведы и ценители искусства за импровизированным «круглым столом» поделились своими мыслями и наблюдениями.

Так, по мнению члена Союза художников РК, арт-блогера Лидии Дроздовой, алматинцы давно не видели такого «необъятного и откровенного в цвете», который у художника «чист и разухабист по-настоящему».

– Герман Титов – это тот художник, которого нельзя не заметить. В цвете и композициях он ничего не боится. Я видела его работы шесть лет назад. Герман тогда участвовал в выставке нашего сообщества «Яблоневая палитра». И тогда его работы выделялись разбором яркого оранжево-красно-зеленого цвета, игрой нестандартного построе­ния, – говорила она. – Актуальность всей живописи Германа – в отражении нашей повседневной обыденности и ее невероят­ного расширения, устремления куда-то дальше – в необозримые просторы неопределенных пространств…

Герман Титов родился в 1962 году в украинском Днепропетровске. В 1964-м его семья переехала в Алма-Ату. В 1985-м он окончил художественно-графический факультет Казахского педагогического института (ныне КазНПУ им. Абая). Участвует в выставках с 1990 года. На сегодняшний день живет на два города – в Алматы и Москве.