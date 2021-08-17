Откровения из «красной» зоны

«Одеваться надо так, чтобы все участки кожи были закрыты!» – инструктирует корреспондента «Казправды» главная медсестра ковидного стационара Светлана Черненко. Она каждый день ходит в «красную» зону, поэтому точно знает, как нужно защищаться от коварного коронавируса. Светлана Викторовна садится рядом и показывает последовательность экипировки. По ее примеру я натягиваю на кроссовки огромные белые бахилы, больше напоминающие рождественские носки, которые американцы перед праздником вешают на свои камины в ожидании подарков от Санта-Клауса.Следующая часть антиковидного обмундирования – это противочумный костюм. Он представляет собой белый комбинезон из воздухонепроницаемой ткани с капюшоном. Перед тем, как застегнуть молнию, надеваю маску респираторного типа и натягиваю на голову одноразовую шапочку, какие обычно дают клиенткам в косметологических салонах. Потом – капюшон, а поверх него – защитные пластиковые очки на резинке.– Щеки должны быть прикрыты! – говорит медсестра. – По­этому очки надо надевать после капюшона.Последний штрих – это одноразовые перчатки. Мне они достаются голубые. Заправив их внутрь рукавов противочумного костюма, медсестра обматывает мне оба запястья скотчем. Зачем? Чтобы коронавирус, которого в «красной» зоне хоть отбавляй, не попал на кожу, если при движении рукава «вздумают» поползти вверх.В этой экипировке я и мои коллеги выглядим как гуманоиды, которые только что прилетели с какой-то стерильной планеты. Через несколько минут в противочумном костюме мне становится жарко. В респираторе, который плотно прилегал к носу, сложно дышать полной грудью. А очки потихоньку запотевают. Спустя полчаса на них стал скапливаться конденсат. Тут в голову приходит мысль: «Врачи же проводят в таком обмундировании по 4–5 часов, значит, и я справлюсь!»– А как врачи и медсестры узнают друг друга в таких костюмах? – спрашиваю я.– По глазам и по голосу. Мы уже к этому привыкли, – улыбается медсестра Светлана Черненко. – А в прошлом году, во время «первой волны», у всех нас сзади, на костюмах, были написаны наши фамилии.Так в полной, можно сказать, боевой готовности мы отправляемся в «красную» зону.Ковидный госпиталь располагается в здании городской многопрофильной больницы № 1. Он сейчас переполнен. Для сверхлимитных пациентов здесь ставят дополнительные кровати в палатах, но никто не жалуется. Люди понимают, что лечиться надо всем. И 68-летняя пациентка Татьяна Мяленко – не исключение.Пенсионерка рассказывает, что ее в больницу с одышкой и высокой температурой привезли 2 августа. До этого она пыталась лечиться дома, но безуспешно. У пенсионерки вирус поразил 20% легких. Где она его подхватила – понятия не имеет. Говорит, что сидела дома. Выходила лишь на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и пообщаться с соседями.– На шестой день пребывания в больнице мне стало так плохо, что я чуть ли не прощалась с жизнью, – рассказывает Татьяна Мяленко. – Спасибо, что кислород у меня был рядом. Он меня спасал. И докторам спасибо! Еще я благодарна своему внуку, который заставил сделать прививки всех членов моей семьи. А я не вакцинировалась, потому что у меня высокое содержание сахара в крови и больная щитовидка. Но сегодня я жалею об этом. Надо было сделать прививку, чтобы не переживать весь этот кошмар. Знаете, пока я лежу в больнице, обзвонила всех своих родных и друзей, даже в Германию позвонила и сказала, чтобы они обязательно вакцинировались против коронавируса!Ее соседка по палате Валентина Кузьмина тоже поделилась своей историей. Она рассказала, что подцепила вирус в Боровом, где отдыхала в санатории. Пациентка высказала мнение, что санитарный врач должен своим волевым решением закрыть не только рестораны, но и санатории, и дома отдыха. Потому что туда приезжает большое количество людей. А они зачастую не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски.Другие пациенты инфекционного госпиталя об ужесточении карантина не говорили. Зато все, с кем разговаривала корреспондент «Казправды», твердили о необходимости вакцинации. Даже те, кто заразился коронавирусной инфекцией несмотря на то, что сделали прививки.Одна из них – карагандинка Антонина Пичугина. Она поступила в госпиталь с единственным симптомом – высокой температурой. Ни одышки, ни першения в горле, ни кашля у нее не было.– Я считаю, что вакцинация очень важна, особенно для пожилых людей! – решительно заявляет Антонина Пичугина. – Мое состояние было бы намного хуже, если бы я не сделала прививку. Знаете, у меня все родные вакцинированные. Когда я заболела, заразились и они. Но родственники перенесли коронавирусную инфекцию легко – даже моя маленькая правнучка. Они лечились амбулаторно, сидели дома и уже выздоровели. Я считаю, что это благодаря вакцине.На первом этаже инфекционного стационара находится реанимационное отделение. Оно тоже забито. Реанимация рассчитана на 15 пациентов, а здесь лежат 17 человек. Все они находятся в очень тяжелом состоянии. Поражение вирусом легких у них составляет 90–95%.Здесь меня встречает заведующий реанимационным отделением. Бросилась в глаза его необычная маска с силиконовыми уплотнителями. Она очень напоминает те, что используют любители снорклинга – плавания на большой глубине и наблюдения за подводным миром. Только у заведующего реанимацией не просто маска, а полнолицевой респиратор с двумя съемными фильтрами. Это, можно сказать, миниатюрный и удобный противогаз.– О чем будете писать? – спрашивает завотделением реанимации у корреспондента «Казправды». – О том, куда можете попасть, если не сделаете прививку? И это, я считаю, правильно. У нас в реанимации лежат люди с сопутствующими заболеваниями – с сахарным диабетом, с болезнями сердечно-сосудистой системы. Они, можно сказать, находятся между жизнью и смертью. А мы пытаемся их вытащить оттуда.В реанимации тяжелая атмосфера. Большинство пациентов лежат без сознания, а те, кто не спит, не в силах разговаривать. В отделении стояла бы мертвая тишина, если бы не шуршание противочумных костюмов, в которых ходит медперсонал, и пищание аппаратуры. Благодаря этим звукам кажется, что есть надежда на выздоровление.– У нас инфекционный стационар первого уровня. Это значит, что в нем есть реанимационное отделение, – отмечает заместитель директора многопрофильной больницы № 1 Дмитрий Матюшко. – Здесь развернуто 250 коек, но сейчас в стационаре находятся 265 человек. Нам пришлось доставлять койки, потому что пациентов поступает много. Мы обслуживаем один район Караганды – Октябрьский, и два района области – Каркаралинский и Бухар-Жырауский.Дмитрий Матюшко просит жителей карагандинского региона не брать на веру все, что публикуют в социальных сетях. По его мнению, вакцинация для борьбы с коронавирусной инфекцией очень важна. Врач приводит в пример собственный коллектив. Оказывается, в его больнице никто из вакцинированных сотрудников не заболел. Хотя врачи, медсестры и санитарки каждый день контактируют с носителями коронавируса.– Что касается пациентов, то из 265 человек, что у нас лежат, 11 – которые получили вакцину. Но у них состояние средней степени тяжести, – акцентирует внимание Дмитрий Матюшко. – Получается, это примерно 4%. То есть с таким показателем мы укладываемся в статистику, которую приводят изготовители вакцин. Они отмечают, что эффективность их препаратов составляет 90–92%. Отмечу, что нельзя говорить: человек сделал прививку и заболел. Это ошибочная формулировка. Он заболел не из-за вакцины, а от того, что у него по каким-то причинам не сформировался иммунитет.…В «красной» зоне корреспондент «Казправды» провела полтора часа. На выходе меня опрыскали дезраствором, а потом разрешили снять антиковидное обмундирование. Пластиковые очки отправились в тазик с дез­инфектором, а костюм, бахилы, маска, шапочка и перчатки – на дезинфекцию с последующей утилизацией. За время пребывания в госпитале у меня сформировалось тягостное впечатление, но не безысходное. Ведь большинство пациентов не теряют оптимизма. Они благодарят медиков за их труд и верят, что скоро в добром здравии вернутся домой.