Откровенная дискуссия на острые темы

Глава государства принял участие во втором Катарском экономическом форуме в Дохе – посетил открытие мероприятия, а также стал спикером специальной панельной сессии In Conversation with President Tokayev.

Президент Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики».

Значимое мероприятие было организовано при поддержке агентства Bloomberg и проводится под патронажем шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Форум посвящен тематике выхода стран из экономического кризиса.

В работе форума, помимо Главы нашего государства, принимают участие Президент Того Фор Гнассингбе, Президент Намибии Хаге Гейнгоб, Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, а также ряд министров, должностных лиц правительств стран Европы, Азии и Африки.

Кроме того, на сессиях форума собрались руководители ведущих международных корпораций и организаций, таких как Honeywell, Asyad Group, Исламский банк развития, Tesla, Qatar Airways, The Boeing Company, QatarEnergy, Kuwait Petroleum Corporation, Southwest Holdings, Accor, Marriott International, Tingo, National Petroleum Corporation of Namibia, MeTL Group, Volkswagen, Dorna Sports, International Airlines Group, Infarm, Vitol, Franklin Templeton, Thyssenkrupp, Roubini Macro Associates, DAMAC Properties, Trip com Group, Standard Chartered, Exxon Mobil Corporation, Google Cloud и других.

Работу форума открыло выступ­ление Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

По итогам Катарского экономического форума будет подготовлен план следующего этапа глобального роста, представлены действенные решения для создания постпандемического мира.

Президент Казахстана также принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума In Conversation with President Tokayev. Модератором ее выступил ведущий Bloomberg Television Манус Крэнни.

В ходе открытой и откровенной дискуссии, прошедшей в формате «вопрос – ответ», Президент Казахстана ответил на ряд воп­росов, касающихся насущных вызовов в международной политике, в особенности в контексте происходящих геополитических потрясений в Европе, событий вокруг российско-украинского конфликта.

Отвечая на вопрос по поводу перспектив разрешения российско-украинского конфликта мирным путем, лидер Казахстана подчерк­нул важность продолжения переговорного процесса. По мнению Касым-Жомарта Токаева, для решения этого конфликта необходима добрая воля каждой из сторон. При этом он указал на разногласия в международном сообществе и слабость Совета Безопасности ООН в урегулировании данного вопроса.

– Никогда ранее ООН не оказывалась в такой неприятной ситуации. Даже во времена Холодной войны ООН была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, что международное сообщество должно быть более сплоченным и показывать солидарность, и, конечно же, оказать положительное влияние на оба государства, для того, чтобы они могли прийти к миру, – заявил Глава государства.

Наряду с этим Президент дал исчерпывающие ответы на вопросы модератора по поводу экономичес­ких последствий, с которыми может столкнуться Казахстан в условиях беспрецедентной санкционной политики в отношении России.

В ходе откровенной беседы речь также шла о глобальных вызовах, связанных с текущей ситуацией на мировом энергетическом рынке, проблемами меж­дународной торговли, сообщила пресс-служба Главы государства.