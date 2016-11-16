Сессии клуба проходят по правилам Chatham House, когда можно использовать звучавшие на сессиях клуба идеи, но без раскрытия их авторства. Это дает возможность участникам обсудить более открыто насущные мировые проблемы. В этом состоит одна из особенностей Астанинского клуба.

Комментируя дискуссию второго дня заседания, директор Центра исследований России и Центральной Азии при Фуданьском университете Чжао Хуашен отметил, что эксперты из России, Китая, стран Евросоюза, США, Ирана, Турции откровенно рассказали о том, как в этих странах воспринимают события, происходящие в евразийском регионе и, в частности, в Центральной Азии.

– Одним из самых обсуждае­мых процессов сегодня является создание так называемого большого евразийского парт­нерства. Важно, что это происходит на фоне значимых мировых событий и поэтому волнует многих экспертов, – подчеркнул Чжао Хуашен.

Как отметил руководитель программ Восточной Европы, России и Центральной Азии Германского совета по внешней политике Штефан Майстер, во второй день работы клуба экс­перты говорили как об экономических аспектах вопросов, так и политических. В частности, речь шла о стабилизации цен на нефть, развитии инфраструктурных проектов, в том числе о том, какое влияние на страны Центральной Азии может оказать избрание нового президента США.

Старший научный сотрудник Программы по изучению России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Пол Стронски подчеркнул, что важной частью обсуждения стал вопрос о том, как влияют происходящие события в мире на Центральную Азию и Казахстан.

– Нам важно не только понять, какие последствия для стран региона будут иметь те или иные мировые события, но и предположить, как эти страны будут справляться с этими последствиями, – отметил Стронски.

По мнению экспертов, Астанинский клуб является эффективной платформой для откровенного обсуждения наиболее острых мировых проблем. Говоря об этом, Пол Стронски отметил, что благодаря таким встречам, эксперты узнают больше о том, какие процессы происходят сегодня в Казахстане в частности и в евразийском регионе в целом.

Стоит подчеркнуть, что программа мероприятия состоит из обсуждения широкого круга актуальных вопросов, включая позиции ведущих стран мира относительно региона, темы экономического развития, проблемы инфраструктуры, ресурсного сектора, развития человеческого капитала и другие аспекты. Ранее Институт мировой экономики и политики Фонда Первого Президента РК – Лидера нации в сотрудничестве с членами Астанинского клуба подготовил доклад «Евразия на перепутье: будущее мегаконтинента в глобальном мире», в котором представлен всесторонний анализ проблем региона.

В повестку дня Второго заседания Астанинского клуба был включен ряд ключевых вопросов развития Евразии, требую­щих своей актуализации на дискуссионных и иных площадках с целью раскрытия сути этих проблем и поиска ответов и решений. Необходимость подобного диалога именно сегодня вызвана наличием целого ряда вызовов, затрагивающих интересы не только стран региона, но и всего мира. В обсуждении этих вопросов приняли участие эксперты в области экономики, политики и международных отношений более 50 стран мира, включая США, Россию, Европейский союз, Китай, Турцию, Иран и другие государства.

В настоящее время Евразия находится в центре мирового внимания. Здесь пересекаются интересы ведущих мировых держав, таких как Китай, Россия, США. Здесь также имеют свои интересы и страны Евросоюза. Но продвижение этих интересов происходит далеко не без эксцессов. Поэтому одним из самых важных вызовов, стоящих перед регионом, эксперты считают проблему интеллектуальной поляризации. Но для того, чтобы большая Евразия не превратилась в колоссальную арену идейного, идеологического и другого противостояния, необходима консолидация усилий для решения стоящих перед регионом проблем. Именно поэтому, как считают участники диалога, поиск ответов на вызовы должен вестись не только в формате официальных переговоров, но и в формате откровенного диалога.