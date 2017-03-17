​Откровенный разговор

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Юрий Ли, Кызылорда

Встреча в Доме дружбы вызвала большой интерес, собрав депутатов местных маслихатов, представителей регионального общественного совета, госструктур и неправительственных организаций, ветеранов и активную молодежь, буквально заваливших вопросами эксперта – ведущего научного сотрудника Института законодательства РК, кандидата юридических наук, доцента ­Мереке Габдуалиева.

Высокий тонн дискуссии задал модератор клуба, советник аки­ма области Артур Нигметов, отметив большой интерес в обществе к инициированной Президентом Нурсултаном Назарбаевым конституционной реформе. Он предложил обсудить причины изменения Основного закона, а также то, как перераспределение полномочий между ветвями государственной власти отразится на жизни казахстанцев и дальнейшем развитии государства.

Отвечая на эти вопросы, Мереке Габдуалиев рассказал о позитивных моментах прежней модели Конституции в укреплении государственности, развитии страны. Она полностью оправдала себя на определенном этапе. Высказался эксперт и о том, какие перемены следует ждать в условиях нового конс­титуционного цикла. Положительная оценка была дана усилению роли Парламента и, как следствие, повышению конкурентоспособности политических партий, развитию демократических процессов. Отмечалось, что вслед за конс­титуционной реформой последуют изменения в блоке законодательства, которые создадут условия для реализации новых возможностей.

В рамках встречи затрагивался широкий круг актуальных вопросов. В частности, кызылординцев интересовало, как в новых условиях будет развиваться система местного самоуправления, каких изменений стоит ждать в избирательном законодательстве, в том числе поднимался вопрос прямых выборов акимов.

Обсуждались аспекты расширения гражданских прав, восстановления Конституционного суда, в который можно было бы обращаться, к примеру, из-за зависшей проблемы с переводом региона в прежний часовой пояс. Воспользовались возможностью участники заседания и для своих пожеланий законодателям, ­высказав претензии за необос­нованные, на их взгляд, размеры административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

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